Tohle měly být správné chytré hodinky. Konkurent je koupil a zahodil

Skoro to vypadalo, jako kdyby to měla být dobrá zpráva. Zástupci firmy Pebble po měsíci ticha a spekulací o prodeji značky oficiálně minulý týden potvrdili, že ji koupil konkurenční Fitbit. V oficiálním prohlášení na serveru Kickstarter padala slovní spojení jako „nová kapitola“, „skvělé okamžiky“ v budoucnu při spolupráci s Fitbitem nebo „vřelé přivítání“ toho, co se bude dít dál.

Proč Pebble končí? Lidé stojící za chytrými hodinkami Pebble vybrali na výrobu různých modelů přes 30 milionů dolarů na serveru Kickstarter. Výrobu poslední série jim přesto zastavil nedostatek finančních prostředků a hlavně dluhy výrobcům součástek. To donutilo majitele celou firmu prodat konkurenčnímu výrobci fitness náramků Fitbit (více zde).

Ne, nebyla to dobrá zpráva. Naopak to byla nejenom pro příznivce značky Pebble ale celkově pro trh chytrých hodinek hodně těžká rána.



Fanoušci modelů Pebble a Pebble Time (plus její varianty) ztratili něco, co byl pro ně už takový malý kult - hodinky, které jsou jako stvořené pro geeky se svým jednoduchým a funkčním designem, unikátním e-paper displejem, který vydržel nepřetržitě fungovat okolo 7 dní a hlavně hromadou komunitně vyráběných aplikací.

Jestli se jedna značka chytrých hodinek vyloženě odlišovala od ostatních, tak to byl právě Pebble. Vedle všemožných hodinek s klasickými obrazovkami jako ze smartphonu, mizernou výdrží a hlavně povětšinou hodně robustním designem byly Pebble zkrátka ta skutečná alternativa - něco, co je v principu ten samý produkt, ale funguje a vypadá zcela odlišně.

Kampaň Pebblu na Kickstarteru:

Konec Pebblu je však špatná zpráva i pro už tak notně stagnující trh s chytrými hodinkami. Prodeje Apple Watch se meziročně propadly o 71 %, novou generaci Moto 360 odložil výrobce na neurčito a celkově se zájem o chytré hodinky drasticky snižuje - ve třetím čtvrtletí 2016 se prodeje podle analytické firmy IDC propadly na pouhých 2,7 milionu kusů z loňských 5,6 milionu. Konec Pebblu je tak dalším hřebíčkem do rakve tohoto trhu.

Jediná firma, které se prodeje chytrých hodinek naopak zvýšily, je Garmin, výrobce sportovních hodinek a fitness náramků. Tedy ta samá kategorie, kam spadá i Fitbit. A právě na tom je vidět hlavní problém současnosti - chytré hodinky samy o sobě zkrátka nemají tak velký potenciál jako specializované fitness náramky.



Pebble ve své nové generaci sice už zahrnul i senzor srdeční aktivity a funkce určené pro používání při plavání, zatímco předchozí modely nabízely jen krokoměr. Obecně se ale nedalo říci, že při výběru fitness náramku či hodinek by byl Pebble jako jedna z hlavních voleb.



Smutný je i fakt, že platforma Pebblu, která měla poměrně bohatou uživatelskou základnu a vlastní ekosystém aplikací, najednou zanikne - přestanou přicházet aktualizace, přestane fungovat podpora. Pebble končí se vším všudy, protože Fitbit nemá zájem tuto značku držet při životě. Tato práce tak nyní padá čistě na komunitu. Zda se o Pebble postarají dál sami uživatelé, je zatím těžké říci.

Každopádně jedna věc je jistá. Sortiment chytrých hodinek se pomalu, ale jistě řítí k zemi a spíše než na nějaký zázrak v podobě revolučního modelu je na místě vyhlížet tvrdý dopad s koncem dalších, i zavedenějších značek. Motorola k tomu má našlápnuto, Sony a Huawei se zatím radši do nových modelů ani nepouští, prodeje Applu se nedaří a Samsung si udržuje stále stejné hodnoty. Konec tak nadějné značky jako byl Pebble v nás ten dojem jedině utvrzuje.