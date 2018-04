Hodinky Pebble se dočkaly druhé generace, opět je o ně masivní zájem

Pro někoho je to už téměř kultovní záležitost a technologický zázrak, pro jiné jen další chytré hodinky do tuctu. Tak nějak by se daly shrnout pocity z produktů značky Pebble, které se na trhu objevily už v několika různých variantách, počínaje prvním modelem Pebble z roku 2012 a konče současným kulatým zpracováním modelu Pebble Round. Nastal ovšem čas přivítat druhou generaci.

Nástupce se dočkal jak základní model Pebble, tak novější Pebble Time. Asi nejzásadnější novinkou je přítomnost senzoru srdečního tepu, předchozí modely uměly monitorovat pouze denní aktivitu v podobě kroků či spánku. Tento senzor nově dostanou jak hodinky Pebble 2 a Time 2, tak všechny nadcházející modely.

Hodinky Pebble 2 jsou o poznání štíhlejší a lehčí než jejich designově poněkud neohrabaný předchůdce. Stále mají pouze černobílý e-paper displej, ale nově ho kryje tvrzené sklo Gorilla Glass. Novinkou je i mikrofon pro nahrávání hlasových příkazů.

Designově zajímavější je model Pebble Time 2, který si částečně zachoval svůj vzhled z první verze, nicméně se mu dostalo většího displeje (nově je 1,5palcový s rozlišením 200 × 228 pixelů), zachována byla technologie barevného e-paperu. Pebble slibuje, že se na displej nyní vejde o 50 % více obsahu než u předchozích Pebble Time.

Firma ubezpečuje, že i nové modely s novými funkcemi a větším displejem vydrží 7 až 10 dnů v provozu na jedno nabití.

V současnosti se hodinky Pebble 2 dají předobjednat v přepočtu za 2 400 korun, model Pebble Time 2 pak za přibližně 4 000 korun. Levnějších Pebble 2 se dočkáme už letos v září, na Pebble Time 2 si budeme muset počkat až do listopadu.

Diskutovat o možném neúspěchu kampaně na serveru Kickstarter, kde opět výrobci vybírají peníze na financování výroby je už nyní zbytečné. Požadovaný milion dolarů se totiž vybral za neuvěřitelnou jednu hodinu od spuštění kampaně. V tomto ohledu jsou předchozí projekty Pebblu rekordmany - první Pebble vybraly celkem 10 milionů dolarů, Pebble Time pak dokonce 20. Je možné, že Pebble 2 se za zbývajících 33 dnů dostanou ještě dále.