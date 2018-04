PDF do třetice - tentokrát pro WinCE/PocketPC !

Adobe Acrobat formát PDF zvládají i WinCE/PocketPC počítače - řeč je o produktu Primer PDF Viewer od Ansyru.

Minulý týden jsme psali o novém Adobe Acrobate Readeru od mateřské firmy PDF formátu pro počítače s PalmOS. V pondělí jsme představili řešení Pdf+ pro Epoc platformu. Nu a dnes (do třetice všeho dobrého i zlého) představíme variantu PDF prohlížeče pro WinCE/PocketPC platformu.

Především je třeba uvést, že zatímco šťastlivci s PalmOS mají svůj Reader zadarmo (se všemi jeho chybami) a na Psion je taky freeware varianta PDF readeru, tak za Ansyr je nutno zaplatit. A to dost tvrdě - cena je $49,95.

Ansyr Primer je program s dosti náročnými požadavky na počítač - požaduje 8 MB RAM (doporučených je však 16 MB) - program memory 4 MB (8 MB doporučeno) a storage memory 1,9 MB. Běží na SH3, SH4, MIPS a ARM a na WinCE 2.0+ a 3.0.

Co Primer umí a co nikoliv?

Umí:

- PDF zabezpečení a kódování

- hlavní PDF formáty obrázků

- odkazy uvnitř dokumentů

- obsahy a záložky

- anotace - poznámky

- lupa - 25 % až 400 %

- skok na určenou stránku v dokumentu

- navigační tlačítka

Co Primer neumí:

- PDF formuláře

- náhledy

- zvuk a video

- některé fonty

- odkazy mezi dokumenty

Další specifické schopnosti na PDA:

- optimalizace poměru kvalita/rychlost při zobrazování

- uživatelské nastavení paměti ke zvýšení výkonu

- instalace přímo do CF karty, čtení souborů z CF karty

- nastavitelné záložky

Firma připravuje na květen 2001 další produkt s názvem Primer 3.1 Document Management Suite, který bude určen již pouze pro systém WinCE 3.0 a s dalšími schopnostmi (plug-iny, další formáty obrázků apod.)

Zhodnocení krátkého testování programu

Program Primer funguje docela slušně, na to množství grafiky se i ještě přiměřeně rychle načítá (samozřejmě si nesmíte představovat, že vše probíhá úplně plynule, ale prodlevy se ještě "dají vydržet"). Zkoušel jsem dva české PDF soubory a diakritika fungovala v obou.

Zkoušel jsem ale Adobe verzi PDF Readeru pro PalmOS, a ta se mi líbí víc. Je rychlejší a převedený text na základní font se lépe čte. Primer fonty zobrazuje jako bitmapové obrázky a čtení tomu odpovídá - za chvíli mne bolely oči. Lze sice různě nastavovat kvalitu zobrazení, ale buď ji zhoršíte, nebo zlepšíte na úkor prodloužení natahování stránky. Opravdu protivné je neustálé klikání na posouvací lišty (text je třeba posunovat nejen nahoru/dolů, ale i doleva/doprava).

Firma k produktu sice vydala jakési "desatero" publikování pro handheld formáty, problém je ale v tom, že speciální PDF soubory pro handheldy nejsou moc rozšířené, většinou potřebujete přečíst běžný PDF soubor.

Obecně je možno asi říct, že síla Primeru bude v souborech, kde je důležitá grafika a layout stránky (různé dokumentace, nákresy, schémata apod.). Tam, kde jde o text a pár doprovodných obrázků, je Primer použitelný obtížněji (ale to může být subjektivní pocit).

Diskutabilním parametrem je určitě cena, která program zpřístupňuje opravdovým zájemcům, pro něž je čtení a vytváření PDF souborů denním chlebem. Na druhou stranu si nedovedu přestavit, že si někdo obsadí významnou část své RAM kvůli příležitostnému přečtení PDF souboru ...

Nám ostatním nezbývá než doufat, že se vyplní kuloární informace (nepotvrzené), že Adobe po svém nedávném představení PalmOS Readeru vydá i WinCE verzi. Jestli to myslí s expanzí PDF formátu do elektronického publikování vážně, tak by to udělat měla...