PDAGraphiX - grafy přímo z Pocket Excelu

Pro všechna Pocket PC a Pocket PC 2002 s procesory MIPS, SH3, StrongARM a XScale je určen velikostí sice prakticky zanedbatelný, svým významem a cenou ale víc než zajímavý program na tvorbu grafů přímo z prostředí Pocket Excelu. Protože v původní verzi Pocket Excelu pro Windows CE 3.x vůbec grafy vytvářet nelze, musíte si pomoci vhodným externím nástrojem, kterých existuje hned několik. PDAGraphiX společnosti PDA Advanced je jedním z nich.















PDAGraphiX se po instalaci integruje do operačního systému. Přítomnost programu je indikována stavovou ikonkou v dolní liště obrazovky Today, stavová ikona "GX" je samozřejmě vidět i v Pocket Excelu, případně v dalších (v budoucích verzích PDAGraphiX podporovaných) programech. V Pocket Excelu otevřený dokument stačí vhodně upravit pro přenos "tabulkových" dat nebo si jednoduše označit požadovaná políčka v sheetu a pak už jen stačí aktivovat samotný PDAGraphiX volbou "New Graphic", případně si otevřít už hotový graf. PDAGraphiX si automaticky přelouská označenou část sheetu nebo jiného dokumentu a vytvoří defaultně vybraný typ grafu. Spuštěný PDAGraphiX vyžaduje pro své potřeby cca 3 MB volné operační paměti, což by ale neměl být u současných Pocket PC žádný problém. V módu editace grafu máte k dispozici jednak textový náhled importovaných tabulkových dat a jeho různé podrobné statistiky, které můžete přepínat z pop-up menu vedle ikonky zdviženého prstu. Také si můžete vybrat z celkem čtyř typů grafického layoutu grafů, z nichž tři jsou navíc k dispozici ve 2D nebo 3D podobě.Každý graf může být pro kontrolu nebo účely prezentace zobrazen i ve fullscreenu (viz první sada animovaných screenshotů) a jeho parametry si můžete dále upravit. Možnosti úprav podoby grafu se týkají především nastavení jeho stupně zvětšení či zmenšení (klasická lupa), vizuální "oříznutí" měřítka grafu (obdobně jako se ořezávají vysoké kmitočty u audio samplů) a také můžete upravit textové popisky jednotlivých souřadnicových os i názvu samotného grafu. Ke každém grafu lze vybrat i pozadí: od standardní bílé přes několik barvových přechodů až po několik typů texturovaných pozadí. Každý graf si také můžete zvětšit v poměrně širokém rozsahu, což se hodí hlavně u prohlížení "vizualizovaných" detailů rozsáhlejších tabulkových dat - zvětšený graf pak při prohlížení posouváte přes přehledného miniaturního navigátora. Hotový graf lze exportovat ve formátu BMP, uložit ho do paměti kapesního počítače nebo ho zkopírovat do schránky a vložit do prakticky libovolné aplikace.Nejen díky své celkem malé velikosti (cca 870 KB kompletní installer), ale hlavně díky celkovým možnostem PDAGraphiX určitě patří mezi vůbec nejkvalitnější nástroje na tvorbu grafů. Také jeho aktuální nízká cena 10 USD (bude ale platit zřejmě jen po omezenou dobu) je víc než sympatická.