PDA za 1.kvartál - Legend168 v prodeji - a další

NEC: Další PDA s BSquare

NEC připravuje novou generaci CE.NEXT PDA se silnou výbavou od BSquare. Ta zahrnuje rozhranní a aplikace pro Windows CE.NET 4.2. Kromě PIM aplikací (kontakty, diář, úkoly a světový čas) dostane uživatel i silnou kancelářskou výbavu - bFax, bSpreadsheet, bBackup, kalkulátor, hlasový záznamník a program na poznámky.

Prodeje PDA v 1.Q podle Gartner

Po NPD zveřejnil svoje čísla za 1.čtvrtletí i Gartner. Oproti NPD generuje jejich odhad v výsledků prodeje pokles jen o 11%. jinak jsou výsledky v relaci s průzkumem NPD.

Firma 1Q 2003

Prodeje (ks) 1Q 2003

Podíl na trhu (%) 1Q 2002 Prodeje 1Q 2002

Podíl na trhu (%) Nárůst (%) Palm 932,011 32.8 1,196,175 37.4 -22.1 Hewlett-Packard 454,565 16.0 466,452 14.6 -2.5 Sony 377,908 13.3 236,818 7.4 59.6 Dell 139,500 4.9 NA NA NA Toshiba 97,693 3.4 25,975 0.8 276.1 Další 839,948 29.6 1,269,965 39.7 -33.9 Celkem 2,841,625 100.0 3,195,385 100.0 -11.1

V Číně se začal prodávat Legend 168

V prosinci 2002 se objevily první informace o chystaném PalmOS handheldu čínské firmy Legend. Model Legend 168 se již v Číně dostává do prodeje.

Je to PalmOS handheld s procesorem Motorola Super VZ 66 MHz a s barevným displejem 320x240 pixelů (virtual Graffiti). 16MB RAM dopolňuje 16MB flash ROM, handheld má i slot SD/MMC a jog-dial. Baterie je 850 mAh Li-Ion a model je multimediálně vybaven MP3 přehrávačem. Jeho rozměry jsou 120x74x12,5mm, váha 125 gramů. Používá PalmOS 4.1 s čínským OS (zahrnuje i čínsko-anglický slovník).

Na trh se Legend 168 dostává s cenou 2800 RMB (asi 340 USD), ve které je jako dárek 64MB MMC karta a kožené pouzdro.

Aggression - PalmOS hra pro náročné

Nová hra BLiT Games s adekvátním názvem Aggression míří na displeje našich palmOS miláčků. A je to grafický zázrak na všech rozlišeních (viz screenshot dole - v rozlišení 320x480 pixelů - to je jako dva iPAQy vedle sebe). Autoři slibují díky subpixelingu pastvu pro oči i na klasických palmech 160x160. Hra je zatím jen pro barevné palmy, autoři slibují ale i brzký příchod černobílé verze. Tato verze hry zatím rovněž nefunguje na PalmOS 5 Sony Clié, na Tungstenech ale jde. Úkolem je samozřejmě dobýt svět. Speciální zaváděcí cena je 9,99 USD.