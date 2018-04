PDA z Ruska - Treo300 - a další aktuality

Stanou se z PDA univerzální dálkové ovladače?

Asi ano, aspoň v to věří firma Universal Electronics, která vyvinula technologii Nevo pro dálkové ovládání nejrůznějších elektronických spotřebičů. Příští týden prý ohlásí svůj záměr vybavovat nejnovější PocketPC a PalmOS handheldy speciálním čipem a softwarem. Technologii si údajně licencoval i Microsoft jako standard pro svoje multimediální PC.

A co PDA nabídnou oproti klasickým univerzálním ovladačům? Není toho málo - především absolutní univerzalitu pomocí databází ovladačů zařízení, bezkonkurenční grafický displej, cenu (zaplatíte jen software) a v neposlední řadě taky to, že několik ovladačů, které se vám válí po obývacím pokoji, může nahradit jedno zařízení, které už se tam stejně válí taky - PDA.

Rover PC P6 - vot takája těěěchnika!

První sériově vyráběný handheld v Rusku nabízí nyní firma Infomash. Jmenuje se Rover PCR6 pocket PC a je poháněn StrongARM procesorem Intelu.

PDA má PPC2002, 64 MB RAM, 32 MB ROM a PCMCIA slot II. Baterie je Li-Ion 1550mAh. Cena je $475, dostupnost okamžitá. Ještě rozměry a váha - 133 x 86 x 23mm, 250 gramů.

Dvě novinky pro vinaře

Jestli jste na víno a používáte program Vintage od PDAcellar, budete mít radost - firma od včerejška nabízí k programu desktopovou aplikaci VintageDesktop! Ta stojí $15,95 a umožní vám pohodlně editovat vaše databáze z PDA aplikace, tisknout záznamy, měnit třídění i exportovat databázi v CSV formátu. Ke svému běhu vyžaduje zakoupení PDA verze Vintage.

Druhá novinka není ani tak stoprocentní novinkou, jako spíš tipem na další vinařskou aplikaci - narazil jsem na ni včera náhodně při pravidelné "kontrole" HanDBase (čeká se každým dnem verze 3.0) a zjistil jsem, že DDHsoftware nabízí zajímavý program z této kategorie Wine Wizard pro PalmOS. Stojí $14,99

Treo300? Nic zásadního!

Ne, Handspring opravdu nechystá nový převratný model - Treo 300 bude varianta komunikátoru Treo270 pro sítě s CDMA. Očekává se na trhu už příští měsíc.

Klipy do Kinomy

Stáhli jste si nový PalmOS videoplayer Kinoma a porozhlížíte se po nějakých filmečcích? Mrkněte třeba na SonyPictures - "roste" tu třeba upoutávka na Muže v černém II !