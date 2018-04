PDA v hodinkách, nejdražší kapesní počítač a odhalení biometrického iPAQu hx2750 (Palmare 45. týden)

období pondělí, 8. listopadu 2004 – pátek, 12. listopadu 2004

pondělí

Procvičte si paměť v PalmSimon, seznamte se s RPG Arvale a další (Hry do kapsy 117)

Mimořádně v pondělí vám představíme nejzajímavější novinky a aktualizace skvělých her, které si můžete na svých PDA zahrát. Přidáváme ještě tradiční rubriku Klasika se hrou Robot Attack! a nejstahovanější gamesky pro Pocket PC platformu ze serveru Handango.

úterý

Wrist PDA - Náramkový Palm OS kapesní počítač opět ožívá

Možná si vzpomínáte na PalmOS handheld v hodinkách - Wrist PDA. Jeho uvedení do prodeje již před několika lety oznámila hodinářská společnost Fossil - avšak po zařízení se slehla zem. Příští rok by mělo jít - řádně inovované - konečně do prodeje.

Mobile Enterprise – jak vypadá ideální mobilní řešení pro obchodníky?

V PDA branži není mnoho firem, které by nabízely mobilní řešení pro obchodníky. Pojďme se podívat na jeden komplexní systém od firmy Smartdata. Nabízí jak část pro PDA, tak intranetovou/serverovou pro stolní PC.

středa

Evidujte spotřebu automobilu a neztraťte se ve městě s Metrem (PalmareFreeware 104)

Mimořádně ve středu vám přinášíme další díl přehledu programů zdarma pro vaše kapesní počítače. Tentokrát jsme se zaměřili výhradně na aktualizace softwaru - vyšla nová verze Today zobrazující mnoho informací na ploše Palmu, PocketRAR fixuje několik chyb a s GSPlayerem přehrajete nejen hudbu, ale i filmy.

čtvrtek

Sony U750P - kapesní počítač pro pár vyvolených

Sony začne příští měsíc ve Spojených státech prodávat svůj půlkilový kapesní počítač U750P. Ten je schopen pracovat až do rozlišení 800 x 600 bodů a je vybaven plnohodnotným operačním systémem Windows XP Pro. Za jeho cenu se však dá pořídit hned několik PDA...

pátek

iPAQ hx2750 s biometrickým senzorem- tajemství odhaleno!

Hewlett Packard včera umístil na internet specifikaci nadupaného PDA hx2750. Výrobce mu dal do vínku 624MHz procesor a po 128MB paměti RAM i ROM. Chybět nebude Wi-Fi a Bluetooth, stejně jako čtečka prstů.

Stovky her na novém GB emulátoru a Mazeira pro vaše mozkové závity (Hry do kapsy 118)

Týden uplynul jako voda a nás teď čekají dva pohodové volné dny. My vám přinášíme souhrn novinek a updatů her pro PDA, které si můžete nejen v těchto dnech zahrát. No a samozřejmě na vás čeká rubrika Klasika a nejstahovanější gamesky pro Symbian OS.