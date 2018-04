PDA v Česku - Čtečka karet - a další aktuality

PalmOS: Hodinky a GPS mají zpoždění

Dávno oznámený GPS handheld iQue 3600 od Garminu a hodinky Fossil Palm Wristwatch se dostanou na trh opožděně. iQue 3600 se začne expedovat asi 15.7. za cenu 549,99 USD. Hodinky Fossil Wrist se ke spotřebitelům dostanou zřejmě až na konci července. Podle provedení za ně zaplatíte od 179 do 295 USD.

O využití PDA ve firemní sféře v Česku...

... si můžete přečíst ve zveřejněných případových studiích na stránkách SunnySoftu. Snad budou inspirovat i naše čtenáře, kteří mohou podobné věci implementovat ve svých firmách...

QuickID 2.0 - bezpečná data

MobileSystems vydal novou verzi své úspěšné aplikace pro správu hesel a důvěrných údajů QuickID. Přináší zejména podporu PalmOS5 handheldů, HiRes a VFS podporu.

Jeho cena je 19,95 USD.

Čtečka magnetických karet na palmech

Scanning Devices, Inc. nabízí čtečku magnetických proužků na kartách připojitelnou k Palmům (řady m125/130, m500/515 a Tungsten). Využití je mnoho a dost menších firem i podnikatelů by se mohlo nechat inspirovat - evidence docházky, ověřování a transakce s kreditními kartami, různé průzkumy - vše navíc možno kombinovat s bezdrátovým přenosem u nových typů. Ceny (dle vybavení) se pohybují od 125 do 150 USD, možné jsou i množstevní slevy.