PDA-telefony - spása trhu handheldů? Vyzkoušejte vestu eVest! a další aktuality...

CASLsoft se připravuje na PalmSource

Víte, jak rychle zbohatnout? Svůj recept vám předkládala firma CASL ve své marketingové kampani Live The Dream:



Tak mne napadá, že by to bylo skutečně tak jednoduché? Spousta vývojářů se asi hořce pousměje ...

CASL nyní s touto kampaní končí a před blížící se PalmSource rozjíždí novou - jejím cílem bude přesvědčit vývojáře, že CASL je pro ně nejlepším řešením.

Scott eVest - když kapsy přestávají stačit...

Zápasíte každé ráno s problémem, kam nastrkat svoje PDA, mobilní telefon, fotoaparát, karty, peněženku, klávesničku, GPS modul a ostatní propriety mobilního světa třetího tisíciletí? Od nynějška žádný problém - eVesta s patnácti kapsami od firmy Scott se nyní nabízí za $160 k vašemu využití. Ještě tak aby všechna zařízení měla Bluetooth ...

PDA-telefony revitalizují trh s handheldy?

Trh s hanbdheldy, který zaznamenal v roce 2001 pokles dynamiky růstu a následnou stagnaci, by mohl být obnoven novou generací bezdrátových PDA-telefonů. Předvídá to analytická firma eTForecast, podle které čeká PDA-telefony průdký nárůst prodeje v následujících pěti letech.

Podle eTForecast se počet telefonů-handheldů zvýší z nynějších cca 0,9 milionů na 49 milionů v roce 2007 či 27% všech používaných PDA. Firma předpokládá, že prodej handheldů se zvýší z 12 milionů v roce 2000 na 61 milionů v roce 2007 - v tomto roce již by PDA mělo být multifunkčním zařízením s internetem, kamerou, MP3, scannerem a dalšími dovednostmi.

Máte problémy se čtením? Zkuste Speed Reader

Řešním pro všechny, kteří chtějí číst eTexty a dělá jim problém malý displej PDA, mohou nyní vyzkoušet SpeedReader - ve velkým znacích vám postupně zobrazí jednotlivá slova čteného textu! Stojí $49,99 a vyvinula jej firma MobileDynamo.

Obdobný program ostatně existuje již léta na PalmOS - jmenuje se PanaRead.