PDA - taková drahá titěrná zbytečnost?

Toto léto je na Palmare tak trošku ve znamení orientace na nové a potenciální uživatele PDA. Mnozí by to rádi s PDA zkusili a od koupě některého z nich je odrazuje taky řada mýtů a omylů, které o handheldech kolují.

My se dnes pokusíme několik z nich uvést na pravou míru...

PDA je jen dražší digitální diář

PDA je jako digitální diář, ale na rozdíl od nich nemá ani klávesnici...

Je to snad nejrozšířenější mýtus neuživatelů z řad manažerů a lidí, kteří již s mobilní elektronikou přišli do styku. Jedná se samozřejmě o zásadní omyl. PDA je plnohodnotný počítač s velkým množstvím software, s komplexním řešením základních problematik (PIM, kancelář, komunikace apod.).

Absence klávesnice není handicapem, nýbrž zprostředkovává handheldu opravdovou mobilitu. Způsob vkládání znaků bez klávesnice mají PDAčka dávno spolehlivě vyřešen.Na trhu jsou ale i modely s malou klávesničkou, pokud ji chce uživatel přece jen používat.

Handheld je moc složitý

PDA je prima, ale je to příliš složité. Na učení ovládání prostě nemám čas. A i kdybych si jej udělal, bojím se, že mu nebudu rozumět...

Další kolosální omyl. Obě základní platformy, které dobyly svět handheldů, založily svůj úspěch právě na jednoduché obsluze a intuitivní práci s PDA. Platforma PalmOS je přímo esence jednoduchosti a prosadila se zejména kvůli ní. PocketPC zase připomínají svým ovládáním Windows, a kdo s nimi umí pracovat, bude po chvíli u PocketPC handheldu jako doma. Čas strávený pochopením fungování handheldu se navíc později stonásobně vrátí jeho používáním.

PDA nejsou kompatibilní s PC

Handheldy vypadají dobře, ale slyšel jsem, že si moc nerozumějí s PC. K čemu mi je, když si do PDA něco zapíšu a pak to musím přepisovat do počítače?



Opak je pravdou - handheldy jsou založeny na bezproblémové spolupráci s velkými počítači. Co upravíte v PC, změní se vám po synchronizaci i v handheldu. To platí i naopak - provedete-li u třeba klienta v PDA změnu v excelové tabulce, projeví se vám po synchronizaci tato změna v desktopové tabulce. Handheld je tak jakousi prodlouženou rukou počítače - data z něj máte vždy u sebe, a to zcela aktuální.

K čemuPDA? Mám přece notebook !

PDA nepotřebuji. V letadle prostě vytáhnu notebook. Proč si kazit oči malinkým displejem?

V letadle notebook určitě vytáhnete a použijete. Horší už to bude pravděpodobně v metru, na pláži, na návštěvě u příbuzných, během jednání u klienta. Každá situace chce prostě svoje. Jedním z pilířů úspěchu PDA je prostě mobilita, která vám zajistí, že máte PDA všude sebou.

PDA neumí česky!

Taky jsem slyšel, že neumí dobře česky. K čemu by mi třeba byly dokumenty bez háčků a bez čárek?

Problémy s češtinou platily v prvních "pionýrských" letech. Nyní existuje řada firem zabývajících se nejen zpřístupněním diakritiky, nýbrž i celkovou lokalizací základní aplikací v PDA. Již několik let je součásti u nás zakoupeného handheldu hlavních platforem lokalizace aplikací a podpora diakritiky.

Ke starším PDA, či handheldům dovezeným z ciziny, lze "češtinu" dokoupit (pokud jste si nepřivezli nějaký exotický handheld z Asie).

PDA je moc drahé

PDA by se mi hodil. Slyšel jsem ale, že jsou to dost nákladná zařízení a stojí minimálně 20 tisíc...

Jako u všech ostatních produktů, tak i PDA má svoje třídy a cenová pásma. Našlapané high-endové modely se skutečně mohou prodávat s cenami nad 20 tisíc Kč, kromě nich je ale na trhu i stále lepší střední třída modelů s cenami 10-15 tisíc Kč a opravdický low-end začínající na 3-5 tisících Kč (třeba model Palm Zire, či vyprodávané starší typy handheldů). PDA modely se velmi bouřlivě vyvíjejí a obecně jejich ceny stále klesají.

Tolik několik významných mýtů a omylů, které se v souvislosti s PDA technikou vyskytují. Jestli znáte některé další, zkuste se o ně s námi podělit v diskusi pod článkem, třeba se pokusíme společně zbavit další porce entropie...