PDA Sharp se 6GB diskem, klon Trea od Nokie a návrat Toshiby

HP dává kapesním počítačům čtyři roky života

Společnost Hewlett-Packard dává PDA tak, jak je známe, jen pár let života. Tradiční kapesní počítače by měly zaniknout do čtyř let. Společnost se také bude pomalu přeorientovávat na smartphony a phone edition zařízení.

Více na stránkách CNET.

Sharp Zaurus SL-C3200 se 6GB diskem

Zaurus SL-C3200 je novým přírůstkem mezi PDA společnosti Sharp. Výrobce přidal na kapacitě pevného disku a tak se může Zaurus SL-C3200 pyšnit celkem 6GB. Data jsou zobrazována na 3,7" VGA vyklápěcím displeji, o pohon se stará 516MHz XScale procesor. Paměti jsou velké 128MB v případě flash ROM a 64MB SDRAM. Jako operační systém je již tradičně Linux.

Dále zařízení nechybí SD slot, mini QWERTY klávesnice - Wi-Fi či Bluetooth však v zařízení, které se bude oficiálně prodávat zřejmě jen v Japonsku nehledejte.

Zdroj: Akihabaranews

Návrat Toshiby?

Toshiba zřejmě plánuje návrat na trh mobilních zařízení. Nepůjde však již o kapesní počítače, ale o smartphony. Svůj první model by měla společnost představit na veletrhu CeBIT.

Zdroj: BargainPDA

Nokia E62 - komunikátor bez 3G, Wi-Fi a Pop-Portu

Jako klon zařízení Treo je označována nová Nokia E62.

Tento model vychází z již představeného komunikátoru E61. Nemá však podporu sítí třetí generace UMTS a chybí také bezdrátové připojení Wi-Fi.

Mírně upravená je i klávesnice. Telefon také nemá Pop-Port konektor, který nahradil mini USB konektor a jack pro sluchátka 2,5 milimetru.

Více informací a fotky zde.

Sunnysoft umožňuje předobjednávku očekávaného VGA PocketPC LOOX C550. Toto zařízení s 520MHz procesorem, pamětí 128MB ROM/64MB RAM, Wi-Fi a Bluetooth bude stát okolo 11.400 korun včetně daně a zahájení jeho prodeje je očekáváno již tento měsíc.