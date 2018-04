PDA servery uzavřou dohodu o tématech?

Řada čtenářů PDA webů u nás si již delší dobu oprávněně stěžuje na to, jak jsou obtěžováni skutečností, že si mohou třeba o novém PDA modelu přečíst v několika dnech na několika webech. Jak by bylo krásné, kdyby každý zpravodajský web zveřejňoval pouze unikátní informace, které se už nikdy neobjeví nikde jinde. Čtenář by postupně navštívil všechny PDA servery a mohl by si tak denně číst hodiny a hodiny o PDA technice a nemusel by se obávat, že někde bolestivě narazí na informaci, kterou už četl včera někde jinde, či bude třeba vyveden z míry dvěma různými názory na jediný program. :-(

Kartelová dohoda, o které dnes rámcově informujeme, je částečným přiblížením tohoto snu a vychází vstříc všem těmto názorům. S ohledem na důvěrnost nezveřejníme konkrétní informace a smluvní strany. Ale vzhledem k tomu, že se jedná o naprosto unikátní projekt (i ve světě), můžeme naše čtenáře informovat rovněž o jeho základních principech:

1. Velká témata se budou losovat!

Každý večer se ve 19 hodin sejde tajná mediální rada složená ze zástupců smluvních stran a dohodne složení důležitých témat publikovaných na smluvních serverech. Témata se společně sepíší na malé lístečky a poté asistentka se zavázanýma očima a zacpanýma ušima vylosuje několik témat pro každý server. O tom, které téma patří do této kategorie, rozhoduje tato mediální rada - patří sem třeba informace o nových programech, zajímavém příslušenství apod.. Nepatří sem naopak zprávy o nových modelech, které jsou rozděleny dle počátečních písmen (viz bod 3) a některá drobná témata, na které se vztahuje bod 2.

2. Ostatní témata - první bere vše

Ostatní (drobná) témata může publikovat jen ten server, který je "objevil" jako první. V praxi to bud fungovat tak, že šéfredaktor serveru, který našel nějakou zajímavou informaci, vyšle SMS zprávu všem šéfredaktorům (členům kartelu) s názvem a popisem tématu. Tím okamžikem je toto téma pro ostatní weby zapovězeno a nesmí o něm již nikdy napsat.

3. Nové modely - podle písmen

Redakce si dohodly, že o informace nových modelech budou psát dle jejich počátečních písmen. Jedna nejmenovaná redakce smí psát o modelech začínajících na A-I (tedy třeba Acery, iPaqy), jiná má písmena T-Z (a smí tedy publikovat novinky o palmech Zire, Tungstenech) apod.. Tato část dohody je platná i pro nové účastníky s tím, že až bude serverů víc než je písmen v abecedě, přejde se na dvoj-písmenný kód (jedna redakce bude mít třeba skupinu ZA-ZB a smí tedy psát o Zaurusu a druhá třeba ZI-ZK a může publikovat novinky o palmu Zire).

4. Vzájemné prolinkování webů

Servery dají povinně svůj web denně odkazy na články u konkurence. Čtenář tak nemusí vyhledávat další články na webu a každý PDA server mu tak může posoužit jako informační portál na všechno, co bylo o PDA ten den publikováno. Silnější weby tak budou rovněž nezištně pomáhat s čteností těm slabším a zabijí se tak hned dvě mouchy jedinou ranou.

Dohoda je ostatně zajímavou inspirací i pro ostatní média. Mluvčí České televize se již nechal neoficiálně slyšet, že podobná dohoda by usnadnila život i divákům všech celoplošných kanálů a jak by bylo hezké, kdyby třeba v 19,00 hodin vysílala zprávy Prima jen s domácí problematikou, v 19,15 by navázala ČT1 zpravodajstvím ze zahraničí a v 19,30 by servis dokončila Nova zpravodajstvím z kultury a sportu!

O podobné dohodě uvažují údajně i dva nejmenované hlavní zpravodajské servery na českém webu - jeden z nich by psal o informacích začínajících písmeny A-K, druhý by se věnoval L-Z.