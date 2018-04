PDA s televizí - iPAQ5550 - a další aktuality

Šeptanda: iPAQ 5550/5555 v polovině července?

iPAQ 5555 byl prý k vidění na BestBuy za cenu 650 USD s datem očekávané expedice 13.7.2003. Podle pověstí na PocketPC Italia bude mít víc RAM, než kterýkoliv jiný PocketPC handheld...

Zdroj informace - server Daves PDA Place.

MyPal A620 - druhý pokus Asusteku

Tchajwanský Asustek představil svůj druhý PocketPC handheld s názvem MyPal A620. Má 400 MHz procesor Intel XScale PXA255, 32MB ROM, 64MB RAM, 3,5´´ TFT displej a slot CompactFlash Type II.

Očekává se i třetí model A710 s WiFi, a to ještě do poloviny roku. A620 bude zatím dostupné jen na Tchajwanu, firma však počítá i s dodávkami na zahraniční trhy, a to někdy od poloviny roku.

Nové modely Sharp Zaurus

Sharp se zřejmě rozhodl pokračovat v cestě, kterou před dvěma roky opustila firma Psion a jeho nové modely Sharp Zaurus SL-760 a SL-C750 se více podobají malým laptopům než klasickým PDA. Oba modely s procesorem Intel PXA255 400 MHz se liší pamětí - C760 má 128 MB a C750 jen 64 MB. Mají SD a CF slot a běží na tradičním Linuxu. Displej je VGA (rozlišení 640x480 pixelů). C760 bude mít 1700mAh baterii, C750 950 mAh baterii.

Cena ještě známa není, oba modely se začnou prodávat nejdříve v Japonsku. Více na Forbes.

Televizní PDAčko?

Japonská společnost KDDI Labs vyvinula prototyp PDA s funkcemi PDA a televize. Výsledkem je zatím ne zcela mobilní zařízení, to by ale mohlo ukázat směr dalším výrobcům...