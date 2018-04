PDA - potřebné zařízení, nebo moderní zbytečnost?

Je běžný uživatel schopen využít všech možností, které mu jeho kapesní počítač nabízí? Nebo má zařízení spíše na parádu a odiv? Přinášíme vám pár příkladů ze života o (ne)využití schopností PDA.

O čem to je

Všechny kapesní počítače nabízejí v základní výbavě určité vlastnosti, ať už se jedná o kapacitu managementu osobních informací, kam patří kalendář, úkolovník a podobně, multimediální možnosti (přehrávač záznamů), nebo přidanou komunikační hodnotu (bezdrátové adaptéry, GPS). Tyto základní vlastnosti je možné u všech PDA dále rozvíjet. Po softwarové stránce je takovým rozvíjením instalace dalších aplikací, po hardwarové pak dokupování periférií, ale patří sem také zapojování různých služeb, např. mobilního přístupu k internetu. Investice, finanční nebo časové a pracovní dělají ze základního PDA mnohem univerzálnější a použitelnější zařízení. Limitem je zde samozřejmě nejzazší rozsah možností daný výrobcem původního přístroje. Počet systémových konektorů, jejich možnosti, velikost operační paměti, schopnost multimediální prezentace atp. V každém případě ale nově pořízený přístroj libovolné značky nabízí velké množství prostoru jak pro různá využití, tak i pro další rozšiřování. Spektrum toho, co všechno se dá s novým, nebo třeba i už značně ošuntělým přístrojem dělat je veliká a stejná je i škála dalšího rozšiřování tohoto spektra. PDA bylo konstruováno jako univerzální přístroj, který si po stránce svých schopností v ničem nezadá s běžným, stolním počítačem.

O čem je to doopravdy

Předchozí odstavec může zasvěcenému připadat jako zbytečné popisování již tisíckrát popsaného. Není to ale pravda. Praxe ukazuje, že z ohromné škály možností poskytovaných kapesními počítači uživatelům mnoho z nich využívá jen velmi malou část. Pokusili jsme se provést krátkou (a víceméně anonymní) anketu mezi několika uživateli, kteří kapesní počítače používají. Výsledky jsou natolik zajímavé, že stojí za to se o ně podělit.

Marek (22) je studentem vysoké školy technického směru a uživatelem Palmu T|X. Jeho PDA patří k zatím posledním produktům slavného popularizátora kapesních počítačů. „Používám PIM funkce rozšířené o Agendus (zdokonalený diář). Pak ještě aplikaci pro sledování výdajů a samozřejmě přehrávání videa a MP3. Dříve jsem měl palm i pro čtení elektronických knížek, ale dnes už mi nevyhovuje“. Na dotaz, jak jsou na tom bezdrátové adaptéry jeho přístroje (IrDa, Bluetooth, Wi-Fi) odpovídá, že používá BT pro komunikaci mezi PDA a telefonem. Důvodem ovšem není připojování k internetu, ale zálohování SMS z telefonu do počítače.

Tomáš (30) pracuje jako manažer v realitní kanceláři. Mohli bychom tedy očekávat, že v jeho případě bude PDA v neustálé permanenci. Kupodivu tomu tak není. I jeho iPAQ 5550 (modernizovaná verze 5450, o němž si můžete přečíst ve zkušenostech s použitými přístroji) slouží především jako inteligentní diář a hlasový záznamník. Bezdrátové adaptéry tentokrát zůstávají po většinu času zcela bez využití. Přístroj se ale používá pro komplexní osobní účetnictví (možná proto, že softwarové zázemí je v této oblasti u operačních systémů Microsoftu na vyšší úrovni, než na PalmOS). Multimediální funkce jsou Tomášovi k ničemu, protože vlastní velmi kvalitní přehrávač médií s pevným diskem a kvalitnějším displejem. PDA je tedy kalendář, a kasička.

Ilona (24) je v tomto případě zcela specifickým případem, protože nepracuje s vlastním, ale s firemním PDA, nicméně uveďme si ji také. Palm Tungsten T|3 totiž nepoužívá jako běžný počítač, ale jako zařízení pro sběr dat. Využije jedinou, firmou předinstalovanou aplikaci, kterou umí a musí používat. Ostatní vlastnosti počítače jsou pro ni potlačeny, a tedy tabu. Multifunkční PDA je tak redukováno na ryze jednoúčelový (avšak v rámci daných možností velmi užitečný) přístroj. V podobné situaci, což je třeba poznamenat, je také mnoho dalších lidí, kteří mají kapesní počítače jako elektronické záznamové bloky, objednávkové listy, skladní programy a podobně. Běžná PDA bývají totiž často používána na místo přístrojů patřících do kategorie vertikálních trhů a to především pro svou nízkou cenu.

Honza (19) je studentem prvního ročníku vysoké školy humanitního zaměření. Je uživatelem zařízení Asus MyPal 620, které kdysi adoroval i tento server. Využití? Čtení dokumentů, hry, prohlížení fotografií. PIM funkce tentokrát zůstávají opomenuty, neboť Honza nesehnal software, který by mu vyhovoval a tak má raději konvenční papírový kalendář a úkolovník (z produkce tuzemské firmy ADK, což v kombinaci s PDA budí dojem zaměstnaného managera).

Závěr?

Čtyři mladí, aktivní, mobilní lidé. Čtyři různá a jinak stará PDA, která se k nim dokonce i opticky velmi hodí. A čtyři prakticky nevyužité kapesní počítače. V jednom případě je PDA pravda vázáno na firemní aplikaci a uživatelka si dost dobře nemůže vybrat, co s ním dělat a co ne. Nicméně ve zbývajících případech je „plýtvání“ vlastnostmi, pamětí, a v důsledku toho i pořizovací cenou zařízení čistě v moci jejich majitelů. Ideálu, kdy by se využití přístroje alespoň přiblížilo maximu jeho možností nebylo dosaženo ani v jednom případě. Přesto nejméně dva uživatelé (Tomáš, Honza) uvažují o pořízení modernějšího přístroje. Proč, když ani jeden nedokáže zaměstnat své současné vybavení? Důvodem bude patrně snaha mít „něco nového, lepšího“, která se objevuje pravidelně u mnoha majitelů mobilních telefonů a podobných zařízení.

A co vy?

Používáte své PDA na 100%? Nebo je máte pouze na konkrétní úkoly? Jste schopni reálně vytížit jeho paměť, procesor, bezdrátové adaptéry? Podělte se s námi o své zkušenosti v diskuzi pod článkem a udělejme si tak obraz o tom, jak využívána ta schopná a dobře vybavená PDA doopravdy jsou.