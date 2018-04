PDA pod stromeček? Co jste to vlastně dostali?

Kapesní počítače – co to je a kde se vzaly?

Myšlenka miniaturizovat počítač tak, aby se vešel do kapsy od košile a zůstal přitom vysoce výkonný a snadno ovladatelný, došla svého naplnění teprve v druhé polovině devadesátých let 20. století. Tehdy se firmě 3com podařilo dát na trh PalmPilota – první kapesní počítač bez klávesnice (ta byla nahrazena unikátním systémem rozeznávání tahů po dotekovým displeji Graffiti). PalmPilot měl na trhu obrovský úspěch a dal vzniknout této zcela nové kategorii počítačů. PDA od jeho doby vypadají koncepčně podobně – jsou to zařízení tvaru a velikosti kalkulačky, jejich přední části vévodí velký displej, několik ovládacích tlačítek a rozhraní (na připojení k počítači, infraport, či sloty pro karty). Displej je dotykový a pomocí přiložené tužky (stylusu) ovládáte počítač, tedy menu a tlačítka v jednotlivých aplikacích i vstup znaků.

Podobný vzhled ovšem nevylučuje obrovskou vnitřní proměnu, jakou kapesní počítače od svého vzniku prošly. Od původních jednoduchých handheldů s pamětí v řádově stovek kB, černobílým displejem a omezenou možností rozšíření se v moderních přístrojích dostáváme ke kapacitám v řádech desítek MB, barevným displejům s vysokým rozlišením, několika rozšiřujícím slotům a superrychlým procesorům XScale. S touto dynamikou je spojený i aspekt morálního zastarávání, který je podobný jako u PC. Nové modely jsou vždy o třídu vyšší než ty předešlé. Výrobci ale dbají o tzv. zpětnou kompatibilitu – to znamená, že i na starších PDA můžete používat většinu novinek a dokud vás neosloví některá z novinek nabídkou možností, kterou prostě „musíte mít“, můžete využívat bez problémů i starší PDA.

Hovořit o tom, co PDA umějí, je stejně nesmyslné, jako na tento dotaz odpovídat u PC. Prostě všechno, co dokáže jejich programové vybavení. V PDA máte pochopitelně vynikající PIM programy (programy pro správu osobních informací: diář, adresář, úkoly, poznámky), kancelářské produkty (textový editor, spreadsheet, databáze, prezentace, PDF čtečku), multimediální aplikace (MP3, videoklipy, obrázky), komunikační programy (email, Internet, SMS), hry a řadu nejrůznějších dalších typů a druhů aplikací. Počet aplikací třeba pro platformu PalmOS se dnes odhaduje na 19.000. Cena produktů se pohybuje obvykle od 10 do 30 USD (300-900 Kč), za velmi komplexní a specializované produkty zaplatíte trošku víc, velmi početná je ale i freeware kategorie (programy zdarma). Software lze zakoupit běžně přes Internet, popřípadě si jej můžete zaregistrovat přes jednoho z prodejců, kteří takovouto službu nabízejí (někdy i s lokalizací produktu do češtiny).

Každé PDA přichází navíc ke spotřebiteli již se slušnou softwarovou výbavou v ceně (operační systém, PIM aplikace), většinou dostanete i tzv. bonus software - kancelář a multimédia, základní komunikační programy a hry. Vždy je dobré se před nákupem PDA na softwarovou výbavu informovat. Ještě zbývá dodat, že součástí u nás zakoupeného PDA bývá i česká lokalizace – můžete si „počeštit“ celé rozhranní, nebo třeba jen zajistit podporu diakritiky.

Velkou výhodou PDA je jejich bezproblémová spolupráce s PC. Jednoduchou synchronizací přenášíte obousměrně data mezi PDA a PC a máte tak v PDA na jednání u klienta vždy čerstvé materiály ze svého desktopu, či se vám přenesou čerstvé záznamy o schůzkách z PDA do vašeho Outlooku. PDA je v tomto smyslu opravdovou prodlouženou rukou vašeho velkého počítače. Všechna PDA se velmi dobře rozumí s Windows, u Linuxů a Mac je dobré se před nákupem software informovat o podpoře těchto systémů.

Druhým „kamarádem“ kapesního počítače je mobilní telefon. Umí se spojit s PDA přes infra, Bluetooth, či kabel a jejich propojením získáte komunikátor s přístupem k webu, emailu, či třeba firemní databázi. Dlužno též dodat, že některá PDA mobilům tak trošku „fušují do řemesla“ a nabízejí samy hlasové i datové spojení. Stále častější je taky vybavení PDA některým z „bezdrátů“ – Wi-Fi, či Bluetooth.

Jsou mezi kapesními počítači rozdíly?

Ano, a výrazné. Stejně tak jako velké počítače mají i ty kapesní svoje třídy a kategorie, lišící se vybavením, parametry a samozřejmě cenou. Na trhu jsou jednoduché „startovní“ handheldy za 70 USD i high-tech „našlapané“ modely za 800 USD a samozřejmě velké množství produktů mezi těmito extrémy.

V první řadě je ale třeba zmínit členění dle operační platformy. Podobně jako se velké PC člení na počítače s Windows, McIntoshe, či Linux, tak se i PDA dělí na několik systémů. Ten první jsme již vlastně představili – jmenuje se PalmOS a vytvořila jej kdysi firma 3com. PalmOS systém byl designován speciálně pro PDA a zůstal i ve svých posledních verzích jednoduchý, rychlý a úsporný. Tato platforma je stále nejrozšířenější ve světě, i když jí stále více šlapou na paty konkurenční platformy.

Největším soupeřem PalmOS je operační systém WindowsCE / PocketPC, vytvořený firmou Microsoft jako platforma pro použití v handheldech. Není tak úsporný jako PalmOS, pro řadu uživatelů je ale intuitivní (připomíná Windows), a jeho obliba stále roste. Prosazuje se navíc razantně ve firemní sféře.

Na trhu jsou i další platformy, z nichž můžeme jmenovat třeba SymbianOS (prosazující se v komunikátorech firmy Nokia a Sony Ericsson) a Linux, jehož popularita na PDA se stále zvyšuje.

Vzhledem k tomu, že na trhu PDA se pohybuje řada výrobců a nabízejí poměrně širokou škálu produktů, je třeba před koupí poměrně dobře zvážit parametry jednotlivých strojů. PDA se kromě operačního systému liší zejména výkonem procesoru, velikostí paměti, typem displeje a možnostmi rozšíření.

Zejména ten poslední aspekt bývá ošidné ignorovat. PDA jsou ideální ke spolupráci s jiným zařízením (mobil, Wi-Fi síť, Bluetooth tiskárna apod.), či periferií (GPS karta, kamera, rádio, klávesnice apod.). Vždycky bývá dobré zjistit ještě před koupí nejen možnosti rozšíření (tedy typy slotů), nýbrž i reálné možnosti nákupu takovýchto periferií!

Důležitou částí každého PDA jsou i baterie. PDA jsou určena k mobilnímu využití a musí proto vydržet poměrně dlouhý provoz mimo napájecí zdroje. Jednotlivé handheldy se v tomto aspektu rovněž odlišují, menší výdrž mají zařízení s vysokou spotřebou (barevný displej, častá komunikace) a naopak. Obecně je ale nutno sdělit, že kapacity baterie v moderních zařízeních (jsou vesměs typu Li-Ion, či Li-Pol) zajistí PDA většinou celodenní práci ve velkém zápřahu, či několikadenní až týdenní v běžném režimu používání. Náročný uživatel si může dokoupit rovněž cestovní nabíječku a svoje PDA průběžně dobíjet třeba i v automobilu.

Jak vypadá typický handheld?

Kapesní počítače se liší výrobce od výrobce, principiálně ale mají shodné základní části:

Displej - ten vévodí celému zařízení a je u kapesních počítačů dotykový, to znamená, že klikáním a tahy po něm pomocí stylusu můžete vkládat znaky, ovládat programy, hry, vybírat v menu apod.

Tlačítka - ovládací tlačítka jsou většinou pod displejem a slouží k několika běžným činnostem:

spouštěcí tlačítko - jedno tlačítko je On/Off a slouží k vypnutí a zapnutí handheldu. U každého PDA je jinde, takže se podívejte do návodu

- jedno tlačítko je On/Off a slouží k vypnutí a zapnutí handheldu. U každého PDA je jinde, takže se podívejte do návodu kurzorová tlačítka - s pohyby nahoru/dolů, vpravo/vlevo a Enter - slouží k navigaci v dokumentech, ovládání her apod.

s pohyby nahoru/dolů, vpravo/vlevo a Enter - slouží k navigaci v dokumentech, ovládání her apod. hardwarová tlačítka - ke spuštění nejčastěji používaných aplikací

- ke spuštění nejčastěji používaných aplikací ostatní ovládací tlačítka - bývají na boku a nejčastěji slouží k navigaci, ovládání hlasového záznamníku apod.

Rozšiřovací slot - moderní PDA má na jedné z hran (většinou té horní) rozšiřovací slot (některá PDA mají i dva sloty). Ten slouží většinou k instalaci paměťové karty, kterou si rozšíříte paměťový prostor handheldu. Další možností je, že do slotu vložíte jednu z periferií, kterými rozšíříte schopnosti vašeho handheldu - na trhu jsou navigační GPS modely, digitální fotoaparáty, snímač čárového kódu a řada dalších doplňků.

Nedílnou součástí PDA bývá kolébka, která slouží většinou k dobíjení baterií a propojení PDA s velkým počítačem (PC, notebook). Handheld v kolébce se umí propojit s PC a vyměnit si s ním informace, nainstalovat nové programy, převést dokumenty. stáhnout poštu apod.

Kde má počítač klávesnici?

Většina kapesních počítačů nemá klávesnici - nepotřebují ji a zabírala by zbytečně místo a zvětšovala velikost modelu. Všechny důležité platformy již mají dávno vyřešen systém vkládání znaků pomocí psaní perem (stylusem) po dotykovém displeji na části k tomu určené. Někdy bývá tato ploška vyhrazená jen pro psaní (tzv. Graffiti ploška u některých zařízení PalmOS) - počítač na ni neumí zobrazit další informace. Jindy je zase běžnou součástí displeje a při můžete ji vyvolat kdykoliv, když chcete vkládat znaky. Je běžná na handheldech s PocketPC, používá ji ale i část modelů s PalmOS.

Kapesní počítače většinou nabízejí i alternativní možnosti vkládání znaků, a to prostřednictvím vyvolání tzv. virtuální klávesničky, na které znaky vyťukáte perem. Některé modely mají pod displejem tzv. miniklávesničku, na kterou můžete palci napsat kratší email, či SMSku. Miniklávesnička je určena lidem, kteří si nemohou zvyknout na vkládání znaků perem, či jako doplňkový způsob psaní v určitých situacích.

K vašemu handheldu si ale můžete dokoupit i velkou externí klávesnici a psát do PDA přímo přes ni. Další možností je psát na vašem velkém počítači a text do handheldu dostat při synchronizaci dat handheld - PDA.

Jak se PDA uvede do provozu?

Dnešní handheldy používají takřka všechny nabíjecí baterie (někdy jsou přibaleny zvlášť a je třeba je dle návodu do PDA vložit). Při zprovoznění počítače se řiďte dle přiloženého návodu, principielně jde ale o to, že musíte nejdříve

... nabít baterie

To trvá (podle typu baterií) různou dobu, vždy však minimálně několik hodin. Většinou baterie dobijete prostě tak, že připojíte napájecí adaptér do kolébky a do sítě, kolébku připojíte k počítači. Když položíte PDA do kolébky, začne se nabíjet (obvykle se rozsvítí nějaká kontrolka). Některé levnější handheldy nemají kolébku, jen kabel, ten si s adaptérem připojte k PDA podle návodu a nabíjejte. Po nabití už můžete

... zapnout handheld

K tomu slouží spouštěcí tlačítko, které je u každého modelu jinde, takže se podívejte do návodu. Pokud je vše v pořádku, rozsvítí se displej a na něm se zobrazí úvodní nabídka.

Vezměte si do ruky stylus

Musíte totiž absolvovat základní nastavení PDA, jako jsou aktuální čas a datum, nastavení jazyka, jednotek, nastavení displeje apod. - většinou stačí sledovat pokyny na displeji, v případě problémů si vezměte k ruce příručku pro začátečníky, kterou přibalují výrobci ke všem PDA.

Po absolvování první procedury se před vámi objeví základní nabídka aplikací. Každé PDA totiž přichází k uživateli již vybavené sadou tzv. ROM programů, ve které nechybí diář, adresář, úkoly, poznámky, u PocketPC ještě navíc kancelářské programy (u PalmOS je většinou musíte doinstalovat z CD).

U PocketPC handheldů vám svítí Today obrazovka s přehledem schůzek, úkolů apod., uchopte stylus a klikněte nahoru vlevo - otevře se menu a dál už z něj můžete vybírat.

U PalmOS vám displej zobrazuje nabídka aplikací. Kliknutím na rozbalovací seznam kategorií vpravo nahoře vybíráte další.

U PDA nemusíte provádět dvojkliky jako na PC s myší - vše je tu značně zjednodušeno, prostě ťuknete perem na displej na ikonu požadovaného programu a ten se úak spustí.

Důležité začátečnické rady:

Pořiďte si fólii na displej. Není úplně nezbytná a nemusíte ji mít okamžitě, přesto byste do ní měli v odborné prodejně investovat co nejdřív - displej pod fólií tolik netrpí, déle vydrží. Je to důležité zejména u vás začátečníků, protože se zpočátku budete plést a namísto stylusem třeba kliknete na displej tužkou, či perem a mohli byste si jej poškrábat, či znečistit.

Dávejte na displej pozor. U PDA slouží i ke vkládání znaků a trpí prachem, ostrými předměty apod. Pohromou jsou otisky prstů na displej bez fólie - tragédie typu "jé - ukaž mi to, to je hezké!" jsou na pořadu dne raz dva a po prstech zůstávají na displeji obtížně čistitelné stopy... Displej je křehký, takže pozor na pády. S tím souvisí i další rada pro začátečníky:

Kupte si pouzdro. Pokud jste nedostali spolu s PDA ochranné pouzdro, měli byste nad jeho včasným pořízením rovněž přemýšlet. Kromě toho, že chrání vaše PDA před prachem a nečistotami, může ztlumit i případný pád a handheld může v hezkém pouzdře rovněž hezky vypadat...

Kde hledat programy? Pokud byste rádi stahovali nový software, navštivte naši downloadovou rubriku, orientovanou zejména na programy zdarma. Velké množství programů najdete rovněž na serveru Handango (všechny platformy), PalmGear (PalmOS), či PocketGear (PocketPC)

