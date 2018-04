PDA pod stromeček (5) - Špičkové modely pro profíky

V našem nákupním tématu jsme se už dívali na kategorii startovních nejlevnějších PDA s cenou do 150 USD a včera jsme si rozebrali důležitou třídu "200 USD", kde soupeří přední výrobci o přízeň náročnějších zákazníků. Včera jsme se zaměřili na uživatelů, kteří si mohou ještě připlatit a chtějí za to od svého PDA lepší zábavu. Dnes se díváme po kapesních počítačích, které najdou své místo v kapse a kufřících mobilních profesionálů.

V této kategorii modelů jde o výkon a funkce, možnosti komunikace a design. Objevují se zde proto modely většinou se špičkovými procesory a nadprůměrnou pamětí. Komunikační dovednosti dávají integrované bezdráty (kromě běžného infraportu je u těchto typů ještě Bluetooth, WLAN, někdy i GSM/GPRS). Nelze podceňovat ani design, který dotváří image svého majitele před jeho partnery - "out" jsou levně-plastová a výrazně barevná provedení, zde vládne kov a chladný lesk. Leckdy mívá takovýto handheld i integrovanou klávesničku, není však pravidlem.

PDA s Bluetooth

Clie TG50 - 200MHz XScale procesor, 16MB RAM , displej 320x320, MS slot, Bluetooth, klávesnička , cena 299,99 USD.

Tungsten T2 - procesor TI 144MHz, 32MB RAM, Bluetooth, SD slot, displej 320x320, cena 329 USD.

Tungsten T3 - procesor XScale 400 MHz , 64MB RAM , Bluetooth, SD slot, displej 320x480 , cena 399 USD.

Clie TG50 má klávesničku

Pokud sháníte model, který má vestavěnou klávesničku, Bluetooth a přitom je tenký, je pro vás Clie TG50 rozumnou možností.

Tungsten T3 je prostě lepší

Rozdíl 70 USD mezi Tungstenem T2 a T3 je zaplacen vyšším rozlišením, výkonnějším procesorem a dvojnásobnou pamětí. Je to prostě velmi dobře investovaných 70 USD!

Clie UX40 - procesor Sony CXD2230GX, 104 MB paměť, Bluetooth, klávesnice , MS slot, displej 320x480 pixelů, cena 550 USD

Clie UX - práce i zábava

Toto Clie zvládá dobře nejen organizování času, kancelář a komunikaci (Bluetooth), díky foťáku, rychlému procesoru, displeji s vysokým rozlišením a velké paměti poslouží dobře i jako zábavní handheld.

Clie UX může vypadat i jinak

Nemusí vždy vypadat jako malý notebook - stačí obrazovku přetočit a přiklopit ke klávesám a máte tu takřka klasické PDAčko...

iPAQ h2210 - WM2003, procesor XScale 400MHz, 64MB RAM, SD a CF slot, Bluetooth, cena 399,99 USD (orientační cena na HP.CZ - od 14.980 Kč bez DPH)

iPAQ h1940 - WM2003, procesor Samsung 266MHz, 64MB RAM, Bluetooth, MP3, SD slot, cena 299,99 USD (orientační cena na HP.CZ - od 11.480 Kč bez DPH)

Fujitsu-Siemens Pocket LOOX 610 - WM2003, 400MHz XScale procesor Intel PXA25, 64MB RAM, Bluetooth, SD a CF slot , (cena na Fujitsu Siemens Computers CZ - 14.990 Kč - koncová)

iPAQ h2210 je velmi elegantní a má dva sloty

V této kategorii znovu uvádíme i iPAQ h1940, protože může dobře pokrýt oba segmenty. Naším favoritem pro lidi, kteří ještě neví, jestli budou potřebovat Wi-Fi, je iPAQ h2210 - díky duálnímu slotu totiž můžete WLAN později dokoupit a nemusíte se bát, že jste si zablokovali cestu k dalším rozšířením.

I Pocket Loox610 má dva sloty

Podobné parametry jako h2210 má i nový Loox od Fujitsu Siemens Computers. Je navíc o trošku levnější než iPAQ h2210.

iPAQ h1940 je menší a levnější

iPAQ h1940 vyniká zase miniaturními rozměry a vahou. Pro ty, kdo mají hlouběji do kapsy, je to i elegantní možnost, jak v PocketPC platformě koupit poměrně levně handheld s Bluetooth.



PDA s WiFi

Clie NZ90 - PalmOS 5.0, 16MB RAM , 200 MHz procesor, MP3, Bluetooth , Wi-Fi , 2MPix foťák , displej 320x480 pixelů, MS a CF slot, cena 799,99 USD . Představili jsme jej už v kategorii zábavních PDA, zde je uveden jen pro úplnost, neboť má Wi-Fi.

Tungsten C - 400MHz XScale procesor, 64MB RAM, displej 320x320, klávesnička, Wi-Fi, SD slot, 499 USD

Clie UX50 - procesor Sony CXD2230GX, 104 MB paměť, Wi-Fi, Bluetooth, klávesnice, MS slot, displej 320x480 pixelů, cena 650 USD

Tuntgsten C - mocný palm s klávesničkou

Tungsten C byl na jaře první Palm s WiFi a je stále velmi dobrý. Díky stálé absenci SD WiFi karty pro PalmOS je to nyní jedna z mála možností na palm s Wi-Fi. Jeho slabinou je ale absence Bluetooth.

Clie UX50 - stylový handheld

PDA jako subnotebook - to už tu bylo u Psionů. Sony myšlenku oprášila a nabídla uživatelům a dlužno říct, že kromě klávesnice a obou vestavěných bezdrátů (Bluetooth a WiFi) se tento handheld pyšní i foťákem, rychlým procesorem od Sony a velkou pamětí!

iPAQ h4150 - WM2003, procesor XScale 400MHz, 64MB RAM, SD slot, Wi-Fi, Bluetooth, cena 449,99 USD (orientační cena na HP.CZ - od 16.380 Kč bez DPH)

iPAQ h5550 - WM2003, procesor XScale 400MHz, 128MB RAM , SD slot, Wi-Fi, Bluetooth, biometrický snímač prstu , cena 649,99 USD (orientační cena na HP.CZ - od 20.980 Kč bez DPH)

Toshiba e800 - WM2003, procesor XScale 400MHz, 128MB RAM , SD a CF slot , Wi-Fi, displej 480x640 (!), cena 599 USD

Axim X3i - WM2003, 400MHz XScale, 64MB RAM, Wi-Fi, SD slot, cena 379 USD (cena na Euro.DELL.com pro Českou republiku - od 11.980 Kč bez DPH)

Fujitsu-Siemens Pocket LOOX 610W - WM2003, 400MHz XScale procesor Intel PXA25, 128MB RAM, Bluetooth, Wi.Fi, SD a CF slot , (cena na Fujitsu Siemens Computers CZ - 17.900 Kč - koncová)

Tlačenice v kategorii W-Fi modelů

V této kategorii začíná být poměrně těsno. Výběr začíná být velký a vzhledem k výši investice je třeba jej dobře zvážit. Rozhodnout by měly preference - modely se totiž od sebe odlišují.

Levnější PDA s Wi-Fi

Nejlevnějším typem s Wi-Fi je Dell Axim X3i. Nemá ale Bluetooth. Mírně dražší jsou iPAQ 4150 a Pocket Loox 610W - ty již oba Bluetooth mají. Loox 610W má navíc výhodu dvou slotů a 128MB paměti.

Hi-tech

Špičku dnes představují modely Toshiba e800 a iPAQ h5550. Toshiba se pyšní VGA displejem s vyšším rozlišením 480x640 pixelů, to však zatím podporuje oficiálně jen prohlížeč dokumentů ClearVue. Má i dva sloty CF/SD, nemá ale Bluetooth (lze dokoupit jako SD kartu). iPAQ h555é má zase biometrický snímač prstu, což výrazně zvyšuje bezpečnost přístupu k handheldu.

Telefon v ceně

Kategorie chytrých mobilů, WAN handheldů, či GSM komunikátorů (jak jim kdo chce říkat) je zatím velmi nevyhraněná a teprve se tvoří. Integrace PDA a mobilu sebou logicky nese zatím ještě stále řadu kompromisů, a to zejména:

PDA = požadavek na větší displej. Velký displej je prima, ale zařízení je pak jako mobil velmi nepraktické a velké. Malý displej zase umožňuje menší mobil, je však méně praktický při práci s dokumenty apod..

Velký displej je prima, ale zařízení je pak jako mobil velmi nepraktické a velké. Malý displej zase umožňuje menší mobil, je však méně praktický při práci s dokumenty apod.. Problém výdrže baterií - práce s PDA vybíjí komunikátor poměrně rychle (barevné displeje s vyšším rozlišením).

Přesto se již několik nadějných výrobků na trhu objevilo a uchytilo a v příštích letech se v této kategorii očekává velký rozvoj. Náš přehled v této kategorii není ale úplným výčtem všech modelů.

Tungsten W -PalmOS 4.1, Dragonball VZ33, 16MB RAM, SD slot, u nás se neprodává

Treo600 - PalmOS 5.2, procesor OMAP TI 144MHz, 32MB RAM, SD slot, GSM/GPRS, displej 160x160 pixelů, cena závislá na providerovi

Treo 270 - PalmOS 3.5.2, procesor Dragonball VZ33, 15 MB RAM, GSM/GPRS, displej 160x160 pixelů, vyprodává se

MDA - PocketPC 2002 Phone Edition, displej 240x320 pix, 4096 barev, GSM/GPRS 900/1800 - c ena na T-Mobile 9.999 Kč s DPH (zvýhodněná), 13.999 Kč (základní)

MDAII - Windows Mobile, 400MHz procesor, 128MB, SD slot, GSM/GPRS 900/1800/1900, VGA foťák, připravuje se

V této kategorii bychom ještě upozornili na několik komunikátorů se systémem SymbianOS - Sony Ericsson P800 a P900, Nokia 9290, Nokia 7700 a další.

A to je konec našeho nákupního průvodce. Doufáme, že poslouží nejen k nákupu dárků na Vánoce, ale taky při zvažování o pořízení vlastního handheldu, třeba i po svátcích!