PDA pod stromeček (4) - Pojďme se bavit!

V našem nákupním tématu jsme se už dívali na kategorii startovních nejlevnějších PDA s cenou do 150 USD a včera jsme si rozebrali důležitou třídu "200 USD", kde soupeří přední výrobci o přízeň náročnějších zákazníků. Dnes se zaměříme na kategorii uživatelů, kteří si mohou ještě připlatit a chtějí za to od svého PDA lepší zábavu...

V kategorii "zábavních" PDA již musíme opustit naše členění dle ceny. Je zde nesmyslné, vždyť třeba od Tungstenu E za $199 po Clié NZ90 za 800 USD je obrovské rozmezí! Někteří výrobci navíc tuto kategorii vůbec neřeší a neuznávají, pro účely rady pro nákupy se ale hodí výborně.

PDA pro zábavu není možné chápat jako nějaký druh GameBoye. Je to vždy zcela plnohodnotný kapesní počítač s organizací času, mobilní kanceláří a jinými obvyklými programy. Oproti nejlevnějším typům ale nabízí ještě něco navíc; něco, co výborně zapadá do dnešního světa mobilní zábavy - multimédií a her.

Mohou to tedy být třeba:

podpora audio - tato PDA vám poslouží k přehrávání MP3 skladeb a jiných audio formátů (MP3 umějí přehrávat i některé včera představené handheldy za cenu 200-230 USD, konkrétně Tungsten E a všechny modely s PocketPC/WM2003).

- tato PDA vám poslouží k přehrávání MP3 skladeb a jiných audio formátů videoklipy - bezproblémové přehrávání videoklipů

- bezproblémové přehrávání videoklipů vestavěný fotoaparát - některá PDA mohou sloužit jako obrazový zápisník, lze nahrávat i krátké videosekvence

Technicky se rozdíl mezi včera uváděnou třídou s cenou 200 dolarů a "zábavnějším" handheldem většinou projevuje výkonnějším procesorem, větší pamětí, foťáčkem, nebo zkrátka jen vyšší cenou (Sony TJ35 versus Tungsten E). Oproti zítra představené třídě komunikačních a profi handheldů zase nemají většinou bezdrát (jsou ale i výjimky se stále se rozšiřujícím Bluetoth).

Máme i databáze modelů!

Ještě můžeme doporučit naši databázi modelů a jejich souhrnnou tabulku. Po vypsání názvu modelu v našem vyhledávači se většinou dostanete ještě na další články.

U každého modelu uvádíme krátké základní informace a odkaz na podrobnější články o něm. Pokud je nějaká vlastnost ve své kategorii něčím unikátní a zvláštní, je modrým písmem . Naopak červeně je vyznačena slabina daného modelu.

Clié TJ35 - PalmOS 5.2, procesor Motorola iMXL 200 MHz, MP3, displej 320x320, 32MB RAM, MS slot, cena 250 USD

Zire71 - PalmOS 5.2.1, procesor TI 144MHz, MP3, displej 320x320 pixelů, foťák , SD slot, 16MB RAM, 299 USD

Clie NX73/80 - PalmOS5, 16/32MB RAM, MS a CF slot , MP3, displej 320x480 pixelů, klávesnička, foťák 310KPix/1,3MPix, cena 450/550 USD

Náš tip - jak ušetřit 50 USD...

Líbí se vám Clié TJ35? Mrkněte se podrobně na jeho parametry a na včera představený Tungsten E.

Náš tip - Zire71 je hit! Potřebujete ale fotoaparát?

Od svého uvedení na trh na jaře je Zire71 velkým hitem a prodalo se ho velké množství. Vestavěný foťák, MP3 a slušné parametry za rozumnou cenu, to je jeho recept na úspěch. Pokud ale netoužíte po foťáku, chcete ale MP3, můžete ušetřit a přemýšlet nad TJ35, či Tungstenem E.

Clie - řada NX

Sony dala na trh první model řady NX již před rokem, od té doby je stále tento stroj na trhu úspěšný. Má malou klávesničku pro snadné psaní palci, foťák a kromě MS i CF slot navíc. Do CF slotu můžete třeba strčit WiFi kartu a v MS mít další paměť. Jeho nevýhodou je větší velikost.

Clie NZ90 - PalmOS 5.0, 16MB RAM , 200 MHz procesor, MP3, Bluetooth , Wi-Fi , 2MPix foťák , displej 320x480 pixelů, MS a CF slot, cena 799,99 USD .

Zodiac - PalmOS 5.2, procesor Motorola iMXL 200MHz, grafický urychlovač ATI Imageon 8MB , analogový joystick , displej 320x480, 2 SD sloty . Verze s 128MB RAM stojí 399,99 USD a s 32MB RAM 299,99 USD.

Pro hráče je tu ZODIAC!

Pokud přemýšlíte nad handheldem pro člověka, který chce prioritně hrát hry a nechce s sebou ještě tahat navíc organizer, jste zde na správné adrese. Výrobce sám definoval své zákazníky jako hráče ve věku 15-35 let, kteří odrostli z GameBoye, chtějí hrát dál a zároveň mít i něco k organizaci denního života. Je tu ale jeden problém - Zodiac je novinka, začal se teprve prodávat a zatím jen přes internet. Jako dárek po stromeček to asi Ježíšek letos nestihne.

Ne každý hybrid je dokonalý...

Clie NZ90 je jakýmsi unikátem napříč všemi kategoriemi handheldů. Má totiž v sobě zábavu (2MPix foťák) i bezdráty (Wi-Fi a Bluetooth). Obsahuje i klávesničku a dva sloty MS a CF. Daní za to všechno je ale vysoká cena a především velké rozměry a váha. Na dnešní dobu má tento superstroj i příliš malou paměť (16 MB).

iQuee3600 - PalmOS 5.2, 200 MHz Dragonball, displej 320x480, GPS modul a software, SD slot, 32MB RAM, cena 589 USD.

iQue3600 - PDA pro turisty, jachtaře, houbaře, automobilisty apod.

iQuee3600 je moderní handheld s PalmOS, který vedle špičkové organizérové části obsahuje i GPS jednotku. Můžete tak mít PDAčko i GPS v jednom, navíc vždy po ruce ve svém PDA!

iQue3600 - tři v jednom

S iQue3600 získáte výborný handheld, GPS jednotku i dobrou várku GPS software s mapovými podklady Evropy a České republiky.

Axim X3 Advanced - WM2003, procesor Intel XScale 400MHz, 64MB RAM, SD slot, MP3, cena 329 USD (cena na Euro.DELL.com pro Českou republiku - od 9.980 Kč bez DPH)

Axim X5 Advanced - WM2003, procesor Intel XScale 400MHz, 64MB RAM, SD a CF slot, MP3, cena 299 USD (cena na Euro.DELL.com pro Českou republiku - od 10.490 Kč bez DPH)

Toshiba e400 - WM2003, procesor Intel XScale 300MHz, 64MB RAM, SD slot, MP3, cena 299 USD

iPAQ h1940 - WM2003, procesor Samsung 266MHz, 64MB RAM, Bluetooth , MP3, SD slot, cena 299,99 USD (orientační cena na HP.CZ - od 11.480 Kč bez DPH)

Vyšší Aximy

Oproti základním Aximům X3 a X5, které jsme si představili včera, jsou jejich dražší bráškové vybaveni vyšší pamětí a výkonnějšími procesory.

PModely s PocketPC se v této třídě výrazně neliší

U platformy a PocketPC/Windows Mobile není v této třídě taková rozmanitost. Rozdíly jsou jen v designu, použitém procesoru a několika málo dalších věcech.

Axim X5 se dvěma sloty

Axim X5 vyniká dvěma sloty, je však oproti ostatním modelům větší a těžší.

iPAQ h1940 má Bluetooth!

iPAQ h1940 má vestavěný Bluetooth. To je v této třídě výjimka, a pokud máte spolupracující zařízení s Bluetooth (mobil, sluchátka, kamarád má PDA s Bluetooth apod.), bude to pro vás výhoda!

Zítra opustíme svět zábavy a v dokončení našeho průvodce nákupem PDA pod stromeček se podíváme do kategorie PDA pro profíky a mobilní fanoušky - najdeme tam handheldy, které kromě špičkových parametrů umějí i velmi dobře komunikovat (přes Bluetooth, Wi-Fi, či GSM)!