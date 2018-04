PDA po povodních (2) - Data, data, data

Ach, kdybych neviděl tolik handheldů (většinou high-endové kategorie) v rukou majitelů, kteří věnují daleko víc času svým pěstěným nehtům, než svému PDAčku... S mobilními čísly svých dětí, manželek a milenek v adresáři a freewarovou hrou, kterou jim tam ještě nahrál jejich informatik, blýskají svými novými Clié na schůzkách s obchodními partnery a na nakrmení svých handheldů daty (aby konečně začaly jaksepatří sloužit) "nemají přece čas". Nepatříte k nim taky? Vězte, že nikdy není pozdě na nápravu a správně vybavené PDA vám času ušetří vrchovatě!

Kupte PDA vašemu informatikovi!

Za tím "nedostatkem času" se většinou skrývá nechuť, či obava (znáte to - firma vám zakoupí PDA, no to je otrava, zase nějaké inovace, sotva jsem si zvykl na digitální Sharp, ale je třeba být "in"). Pro tento okruh uživatelů mám jednoduchou radu. Nechce-li se vám sledovat nový software, hledat optimální aplikace, číst specializované články o nich, zkrátka chcete PDA užívat a ne se v něm "nimrat", kupte PDA svým informatikům - ti se v něm většinou prošťourají rádi a poskytnou vám následně výbornou podporu!

Svěřte se odborníkovi!

Pokud informatika nemáte (jste malá firma, podnikatel, či prostě máte PDA jako fyzická osoba), můžete ještě využívat služeb PDA specialisty, který vám za nějakou provizi může udržovat váš software, doporučí vám nákup nové aplikace, upgrade zařízení, či nákup potřebné periferie. Jsou-li pro vás čas peníze, může být takováto služba pro vás ideálním řešením (vaše počítače většinou taky spravuje nějaký odborník...).

U nás se předpokládá, že handheld je více méně malý počítač a poradí si s ním správce sítě (máte-li jej ve firmě), či to "nějak" zvládnete sami. Ale nejste-li opravdický fanda do PDA, který denně dychtivě browsuje po PDA portálech a hltá novinky a nové aplikace a jejich updaty, měli byste se minimálně poradit s lidmi, kteří se v PDA branži pohybují.

Odměnou za vydaný peníz vám může být perfektně vybavené PDA se software optimalizovaným na vaše osobní potřeby, které vám bude výborným pomocníkem i společníkem pro časy dobré i zlé (a obloukem se vracím zpět k povodním...).

Nejde o kvantitu...

Handheld ani váš rozpočet nejsou nafukovací. Optimalizace obsahu PDA je přizpůsobení aplikací a dat potřebám každého uživatele. Není jistě důvod nakupovat nákladný software, který bude nevyužíván zabírat drahocenné místo v RAMce. Nákladnou aplikaci často nahradí stejný program z freeware šperkovnice. Stejně tak je ale takřka trestuhodné, jste-li kupříkladu "excelový" člověk a svoje tabulky nemáte s sebou v handheldu, či jezdíte po světě a ani jste neslyšel nic o GPS rozšířeních PDA.

Většina nových uživatelů je velmi příjemně překvapena, co všechno jejich handheld dovede, ale často ani neví, co si vůbec od PDA mohou vlastně přát. Zkombinujete-li to ještě s možnostmi PDA periferií, vznikne docela slušný zmatek, ve kterém se orientovat bývá poměrně nesnadné.

Pár tipů:

Přes všechny možné předchozí rady přikládám několik tipů a doporučení:

Mrkněte se na informace pro začátečníky

U nás na Palmare to můžou být třeba sekce pro začátečníky, série článků pro nové uživatele (i potenciální) PDA, začátečnický seriál o PalmOS. Máte-li rádi knihy, můžete prozkoušet publikaci PDA - Kapesní počítače pro každého, cenově vám kapsu neutrhne.

"Poraďte se" se svým počítačem

Význačné produkty, které provozujete na vašem stolním počítači (či notebooku), mají většinou svoje handheldové protějšky, a to na většině platforem. V PDA tak můžete mít textový editor, spreadsheet, databázový program, ale taky třeba PowerPointovou prezentaci, soukromé účetnictví apod. Důležité je, že pomocí synchronizace můžete samočinně převádět soubory/dokumenty z těchto programů do PDA a naopak, včetně všech úprav!

Čtěte Palmare.cz!

Nekalá reklama? Možná, ale je pravda, že u nás najdete velké množství recenzí na programy a produkty různé kvality a ceny. I když s názory v řadě z nich lze jistě polemizovat, mohou vám dát vodítko pro výběr té vaší optimální aplikace.

Dnes jsme se poněkud více rozepsali o tématu správných dat pro danou kapsu a chvíli. Bylo velmi obecné, a tak se zítra podíváme po programech, které mohou pomoci při kontaktu s pojišťovnami - třeba při sjednávání pojistky majetku, či při zjišťování rozsahu škod. Nemyslíte si, že je nejvyšší čas se s takovými programy třeba jen seznámit?