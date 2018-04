PDA po povodních (1) - První pomoc

Úvodní část našeho článku bude smutná a aktuální - týká se všech, kterým se stalo, že svoje PDA "utopili" ve velké vodě či se jim třeba ztratilo při zmatcích kolem evakuace zatopených prostor. Naše rady a odkazy berte skutečně jako první pomoc pro postižené, ale my ostatní (=nyní šťastnější) můžeme v dnešním pojednání najít i pár námětů pro cennou prevenci. Ostatně - věříte už tomu, že rok 1997 zase až tak náhodný nebyl?

Utopené PDA

Stát se mohlo a nikdo by se tomu nemohl příliš divit. Tématem utopeného Palmu jsme se zabývali letos v dubnu a rady v článku jsou stále platné. Jen bych více zdůraznil ten odborný servis (pokud je to možné) a nelítostný prvek času....

A jak se podobných nehod vyvarovat do budoucna? Asi těžko. Kupovat si robustní voduvzdorné pouzdro jen proto, že může do země přijít povodeň, je samozřejmě nesmysl. A na "záchranu" PDA v okamžicích, kdy jde doslova o život váš a třeba vašich dětí, čas stejně nezbývá...

PDA bylo, už není...

Mohlo dojít skutečně i k nejhoršímu a vaše PDA je pryč. Vzala jej voda, nenechavá ruka, či jej třeba rozdrtil padající strop. Věnovali jsme se sice vloni PDA ztraceným a objeveným, ale povodeň je tak specifická situace, že zde toho zase až tak platit nebude. Snad jen zmínka o zabezpečení PDA - i při povodni může PDAčko objevit někdo cizí a zákon schválnosti v takových případech říká, že se bez potíží může dostat k číslům vašich kreditních karet, heslům telefonní banky, a tak třeba zmnožit škody, kterou způsobily přírodní živly...

Stalo se...

Průšvih je, když jste PDA ztratili a nevíte, zda jste měli zapnuté šifrování citlivých informací a dat (či prostě víte bezpečně, že neměli). Je nutno počítat s nejhorším a urychleně provést opatření k zajištění vašich zájmů - samozřejmě dle charakteru dat, které mohly uniknout:

- změňte si heslo do počítačového systému u vašeho zaměstnavatele

- upravte autentifikační proceduru u vaší telefonní banky

a podobně.

Jako prevenci opět zdůrazňuji nutnost šifrovat citlivá data některým z mnoha k tomu určených programů...

Zatím jsme se věnovali spíše potížím, do jakých nás PDA mohlo dostat, či mohou být spojené s jeho ztrátou, či poškozením. PDA ale samozřejmě není zařízení, které by vám mělo být v obtížných dobách na ještě větší obtíž. Právě naopak!

PDA může být vaší krabičkou na přežití...

Dobře ochráněné PDA se může stát neocenitelným zdrojem informací a pomocníkem právě v dobách, kdy kancelář je za bariérou a dokumenty vzala voda. Pravidelně synchronizované PDA může být opravdovou mobilní kopií vašeho PC i nejdůležitějších dokumentů - záleží na tom, do jaké hloubky jej používáte.

Za situace, kdy vše je fuč a vy máte v kapse svůj diář, přehled kontaktů, poznámky, rozpracované dokumenty, důležité databáze, ale taky třeba přístup k internetu a emailu, se z PDA stává zařízení, které vám mohou ostatní jen závidět a pro mnohé můžou být letošní události třeba inspirací k nákupu vlastního handheldu.

Je k tomu třeba myslet jen několik samozřejmých věcí:

- pravidelně synchronizovat s PC a zálohovat důležitá data. Palm čerstvě po hardresetu bez BackUpu se v terénu stává pouze obtížným zavazadlem...

- PDA musí mít zdroj napájení: obstarejte si náhradní baterie, dobíjejte, kde můžete (ideální je cestovní dobíječka, u některých PDA musíte jinak tahat sebou kolébku).

- PDA není jen dražším digitálním diářem, můžete z něj vylovit takřka vše, jen to tam předtím musíte dostat...

Důležitost zálohování na kartu

Připomínám důležitost programů k mobilnímu zálohování - kdo má kartu, neměl by zapomínat na pravidelné ukládání kopie důležitých databází či třeba celého obsahu RAMky na paměťovou kartu. Okolnosti ukazují, jak neocenitelným pomocníkem to může být - třeba za situace, kdy nemáte přístup k PC, či se počítač volně pohybuje pod hladinou H2O... Nemáte-li kartu, nemusíte ještě zoufat, třeba máte ROM typu flash a můžete pomocí speciálního software zálohovat životně důležité databáze právě tam!

V posledním bodě předchozího odstavce jsem zmínil, že z PDA můžete dostat jen to, co jste tam předtím nějak umístili. Zní to velmi prostě, přesto je tento triviální poznatek zejména v našich končinách dost podceňován.

Máte opravdu v handheldu všechny aplikace a data, která můžete někdy potřebovat? A přenášejí se vám do PDA údaje z PC, které pak můžete mít kdykoli po ruce? Máte vůbec alespoň rámcovou představu o tom, co pro vás váš handheld může udělat? A co máte dělat vy, kteří chcete PDA jen"užívat" a nemáte čas sledovat novinky a články o aplikacích, periférií apod.?

Zítra se proto na toto zanedbávané téma trošku rozpovídáme...