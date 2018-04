PDA nebo mobil??? Možná Sagem WA 3050.

V reportážích z Invexu jsme se zmínili o přístroji, který tam byl k vidění a který jsem měl možnost mít v ruce. Proto se dnešním článkem vracíme k jeho bližší specifikaci a představení tohoto produktu čtenářům.

Jak již bylo naznačeno, vývoj se ubírá dvěma směry, a to implementací mobilních telefonů do vnitřku PDA kapesních počítačů různých platforem a cestou mobilního telefonu + klasického PDA propojeného pokročilými technologiemi jako IrDA port a Bluetooth nebo protokolem 802.11b. Osobně se přikláním k variantě druhé, kdy má člověk mobilní telefon v kapse spojen např. technologií Bluetooth s PDA a pohodlně používá př í stup na internet, k emailům atp. No a nakonec pokud si chce zavolat z telefonu, má u ucha malý telefon a ne "cihlu". To bychom se ale ubírali úplně jinou cestou.



Přistupme blíže k Sagemu WA 3050. Je to zástupce té první skupiny a zdá se býti velice kvalitně i designérsky zpracován. Stříbrný design je přesně to, po čem touží všichni manažeři a technicky založení jedinci. Zaoblené tvary a design působí velice kompaktním dojmem, a přístroj tím vypadá mnohem menší, než rozměrově je. Nejvíce všem napoví technické ú d aje o zařízení.

Technické specifikace Sagem WA 3050: PDA - Pocket PC Operační systém: Pocket PC Procesor: StrongArm 206 MHz Paměť: RAM 16 MB ROM 16 MB Displej: černobílý s šestnácti odstíny šedi a podsvícením 320 x 240 bodů IrDA port: ano Kolébka: USB nebo sériový port Baterie: 900 mAh Telefon: Pásma: duální 900/1800 Mhz GSM Výkon: 2 W Data: standardní GSM 9k6 GPRS - 3 + 1 time slot LED: indikace základních stavů Ostatní zobrazování na displeji PDA S Pocket PC telefonem Sagem WA 3050 je dodáván manuál, CD disky se softwarem a elektronickou podobou manuálu, kolébka s rozhraním USB, baterie a záruční list. Software, který naleznete na CD, se stará o vytáčení telefonních čísel, ukládání profilů o volaných číslech, krátké textové zprávy SMS. Ostatní aplikace využívající datových přenosů jsou aplikovány v ovladačích pro internetový prohlížeč a emailového klienta, který je součástí softwaru Pocket PC neboli operačního softwaru kapesního počítače .



Závěr: Co říci závěrem, snad že se jedná o novinku a vcelku povedené zařízení implementující spoustu technologií do jedné "krabičky". Design a zpracování jsou na vysoké úrovni a všude, kde tento skvost vyndáte, vzbudíte spoustu pozornosti. Jedinou výtkou, která se netýká funkčnosti, ale luxusu, je použití černobílého displeje, který je v dnešní době spíš přežitkem, ale zase na druhou stranu s tímto černobílým displejem není spotřeba tak velká, a tudíž Vám baterie v zařízení déle vydrží. Podle údajů by měla vydržet 4 dny provozu! Poslední informace je o přibližné ceně na našem trhu, a ta činí 22 tisíc Kč bez DPH.

81 x 136 x 16,8 mm180 gramů