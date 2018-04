PDA miniklávesnička s kolečkem!

Jen tak na okraj si připomeňme, že na trh se chystají miniklávesnička TO01 SnapNType, malá klávesnice firmy Acer či Cirque.

ClipKee

Další "malou" klávesničkou nás asi v nejbližší době potěší firma EtherAge. Je to první klávesnička, která by měla mít zabudovaný Jog-Dial! Cena vypadá zajímavě - $39!

Podle plánů firmy by se klávesnice měly vyrábět zhruba v těchto termínech:

Compaq iPAQ - září/říjen 2001

Visor+Prism - listopad/prosinec 2001

HP 540 - leden/únor 2002

Palm - řada V a m505 - září/říjen 2001

Palm - řada III - leden/únor 2002

Sony Clie - leden/únor 2002



Klávesnička se nasunuje do konektoru Palmu a zakryje jak Graffiti plošku, tak i hardwarová tlačítka.

Firma již rovněž vyvíjí verzi II své klávesnice, která bude mít CF slot a 802.11(b) bezdrátové připojení.

Thumboards

je dalším adeptem k zacvaknutí do vašeho PDA - vyvíjí jej firma Seiko a měl by se objevit ve verzi pro Palmy řady V v srpnu za cenu $50. V záři by měly následovat verze pro Palmy 500, 505 a Visory.

I Thumboards se nasunuje do spodní části Palmu a zakryje Graffiti i tlačítka.

Mimochodem - na stránkách firmy Seiko jsme si všimli velmi zajímavé tiskárničky:

Tiskárna DPU-3445 ...

... je jako stvořená ke spolupráci s vaším PDA. Tepelná tiskárna se zabudovaným IrDa - přenosná a kompaktní. Funguje na baterie Li-Ion, má rozměry 160 x 89 x 29 mm a váží pouhých 250 gramů.

Zdá se, že na světě je docela žádaný artikl - ne všem uživatelům vyhovuje Graffiti pro psaní středně dlouhých textů a poznámek - řada z nich by mohla upřednostnit malou přídavnou klávesničku, kterou prostě nasunou na PDA a mohou psát. Velké klávesnice typu GoType/PPK by neměly být těmti klávesničkami ohroženy, neboť každý typ je určen pro jiné použití - na malé klávesničce nebudete jistě psát svoji seminární práci a kvůli napsání SMSky asi nebudete vytahovat GoType...