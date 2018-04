PDA klasika: HappyDays - expert na narozeniny

Jak to funguje

Řada začátečníků má s HappyDays počáteční problémy plynoucí z nepochopení fungování této aplikace. HappyDays není klasickým programem své kategorie, který po vás chce "nadatlovat" seznam svých přátel, kolegů a příbuzných s daty jejich narození. HappyDays totiž předpokládá, že tuto "práci" už jste udělali, a to ve vašem správci kontaktů, kde jste si tato data uložili do některého z uživatelských polí. HappyDays si tento údaj jednoduše naimportuje a umí s ním dále pracovat už běžným způsobem. Přejmenujte jedno z "custom fields" na Birthday (nebo třeba "Narozeniny") a zapisujte do něj u kontaktů patřičné datum. Formát data by se měl shodovat s vaším nastaveným formátem v preferencích (ale nemusí, jak si povíme dál).

Máte-li záznamy o datech narození u svých kontaktů, můžete již spustit HappyDays a podívat se na import vašich položek. Seznam zobrazuje jméno a patřičné datum, po kliknutí na záznam se otevře detail s mnoha dalšími údaji, jako jsou typ události, datum a den příštího "výskytu" (tedy narozenin), datum a den narození, věk a počet dnů do příštích narozenin.

V seznamu můžete třídit položky klikáním na jednu z ikonek vpravo dole. |N| znamená třídění podle jména, |D| vzestupně podle nadcházejícího data a |A| je třídění podle věku.

Řadu funkcí lze v programu pochopitelně nastavit a upravit. V preferencích tak můžete přejmenovat "custom field", ze kterého se mají údaje načítat, a měnit formát datumu na jiný, než máte určen v globálních preferencích. Důležitá volba "Scan note field" znamená prohledávání nejen uživatelských polí AddressBooku, ale i poznámek. K čemu je to dobré? Čtěte v sekci Tipy a Triky. Můžete nastavit automatické prohledávání adresáře po každé změně. Důležitý je parametr "Notify format", kterým si nastavíte, jak má vypadat vyexportovaná položka do vašeho diáře, či úkol v ToDo Listu. Pokud nepoužíváte AddressBook, ale některou z jeho náhrad (TealPhone, SuperNames apod.), můžete tuto možnost nastavit úplně dole.

Důležitou součástí práce s HappyDays je export do dalších databází. Pro sledování narozenin a dalších významných dnů tedy nemusíte vyvolávat HappyDays, ale program umí vyexportovat vaše záznamy do diáře a úkolů a tam vás na ně upozorňovat. Charakter těchto položek můžete určit v preferencích (co se má exportovat) a v oknech ToDo Notify a DateBook Notify. Položka se pak objeví ve vašem diářovém programu, či správci úkolů.

Tipy a Triky

Ikony v pokročilých diářích (DateBk, Agendus)

Zázname NOTE můžeme využít k vytváření ikon, popřípadě dalších nastavení (barva a typ fontu apod.) ve vašem diáři. Je to sice trošku klopotné, ale zkuste to, výsledek stojí za to!

Využití poznámek v AddressBooku pro vložení dalších významných dnů

Jestli nastavíte v preferencích prohledávání i poznámek v AddressBooku, můžete si ke kontaktům vložit i další významná data, než je jen narození. Tak třeba můžete sledovat datum svatby, svátek apod. Jen dejte před a za tyto údaje v poznámce identifikátor *HD: a je to!

Když chcete třídit sestupně namísto vzestupně

... tak jednoduše klikněte opakovaně na jednu z ikon N D A.

Další hromadu tipů k používání najdete v manuálu k programu a diskusní skupině fanoušků aplikace.

Závěr

Na PalmGearu je HappyDays v celkovém měřítku 13. nejstahovanější aplikace všech dob s počtem downloadů cca 280.000! Majitel PDA s PalmOS má sice na výběr řadu jiných aplikací tohoto typu, mnohdy graficky a uživatelsky přítulnějších, HappyDays jsou ale stále velmi oblíbeným programem. je totiž zadarmo, jeho používání je (po určitém seznámení s principy) jednoduché a v neposlední řadě lze uvést i podporu lokalizací tohoto produktu.

Díky Petru Pavlovi je k dispozici i česká verze 2.08.