PDA, kdo vyhraje?

Ačkoliv byste to asi nečekali, objevuje se na piloťáckých stránkách také zmínka o jiných minipočítačích, a jak asi uhodnete, konkurenčních. Promiňte mi mé netradiční pojetí, které vyjadřuje mé pocity nad stávající situací v oblasti minipočítačů a PDA.

I přesto, že pro Piloty je téměř vše, zatímco pro WinCE a EPOC se vše teprve začíná vyvíjet, stojí WinCÉčka a EPOC jako soupeři tváří v tvář přímo a v plné zbroji proti Pilotům na pomyslném bitevním poli o přízeň zákazníka.

Jak řekl jeden můj dobrý kamarád, s jehož názorem se ztotožňuji:



Náš trh je ještě nenasycený a nepřipravený na taková zařízení. Lidé zatím nedokázali pochopit smysl a výhody moderní mobilní kanceláře. Vždyť právě notebook je pro ně představa maximální mobility. Jak se může vše vejít do tak malého zařízení? Představa o mobilní kanceláři do kapsy a nezávislost na klávesnici je pro ně pouze "fantasmagorie".

Trh se řídí poptávkou a ta zase cenou, to nemůžeš popřít (souhlasně přikyvuji). Business je business, PDÁčka nejsou zatím jeho doménou a to i přesto, že jejich cena zdaleka nedosahuje takové výše jako u jiných zaběhaných produktů a trh v této oblasti je zcela otevřen. Boj o na poli PDA totiž teprve začíná. Jen málo firem dnes dokáže vsadit na jednu platformu a věnovat ji všechny svoje síly a prostředky. Přijít s něčím první a vyhrát není jednoduché, stojí to úsilí, čas a peníze. Je to otázka přesvědčení a přístupu k novinkám.

Myslím si, že problém Pilotů je v jejich v kvantitě. Kolik dobrých produktů nespatřilo reflektory popularity jenom proto, že o nich nikdo nevěděl. Jak trh ukazuje, WinCE s Palm-sizePC a EPOC s Psiony zcela ovládly ceníky, nabídkové katalogy a reklamu počítačových firem, zatímco Palm ... najdeš jen zřídka a ojediněle. Popularita je v rukou mocných nebo předvídavých, ze kterých se pak stanou ti mocní.

Prosazení technologie, kterou PDÁčka bezesporu jsou, je otázka masového rozšíření. Kdo ovládne trh má vyhráno, ale to říkám obecně známé věci. Vezmi si příklad z filmové branže. Kam se na Betu nebo Video2000 hrabe systém VHS a co je dnes nejrozšířenější?

Ještě nějakou dobu bude trvat, než nastane ten čas, kdy se PDÁčka dostanou do podvědomí, nebudou plnit pouze funkci organizeru, ale stanou se skutečnými mobilními pomocníky a kdy např. provozovatelé mobilních telefonních sítí nebudou mít co nabídnout přesycenému trhu. Pak teprve sáhnout po "řešení" a budou svým klientům nabízet kromě telefonů také cenově dostupné příslušenství, která jim s mobilními telefony opět pozvednou jejich klesající zisky.

Boj o trh už začal. V případě WinCE a EPOC nejde ani tak o platformu PDA jako o standard operačního systému. Dostat se prostě všude. PDA je první příležitost. To je strategie, která se již jednou ukázala jako vítězná.

Nic, už musím jít, pokud budeš mít čas, zase mi brnkni nebo pošli SMSku a můžeme dát řeč."