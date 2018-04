PDA do letadla, 10 největších omylů u kapesních počítačů, zkušenosti s Wi-Fi SD a další (Palmare 3. týden)

Týdenní souhrn článků na Palmare.cz

období pondělí, 17. ledna - pátek, 21. ledna 2005

pondělí

10 největších neúspěchů v oblasti PDA

Některá PDA neměla ani přijít na svět, i když byla ve své době revoluční. Právě jejich nadčasovost, ale i vysoká cena či špatná podpora rozeznávání písma se postaraly o to, že se podle serveru MLAgazine umístily v nelichotivé TOP10.

úterý

Programování PocketPC naruby (10/12)

Patříte mezi uživatele PocketPC, kteří by si rádi také něco naprogramovali, řadíte se však k tzv. falešným začátečníkům? Pak právě vám je určen náš seriál věnovaný programování pro kapesní počítače s Windows Mobile. Dnešní díl věnujeme uživatelskému rozhraní.

středa

Balík internetových utilit, generátor hesel či multimessenger (PalmareFreeware 112)

Osm programů z naší freewarové rubriky čeká mimořádně ve středu na vaše stažení. Můžete si přečíst o aplikaci LightSafer, která reguluje podsvětlení displeje. PocketTime umožní zaznamenání času na všechny způsoby, Sunrise zase nahradí AvantGo.

Garmin iQue 3600a - PDA s GPS speciálně pro piloty

Společnost Garmin představila svůj Palm určený do letadel. Nepoužívá klasický stylus, ale přídavnou jednotku, která jej zastupuje. Oproti klasickému PDA se jinak příliš neliší, jiná je softwarová výbava pro piloty.

čtvrtek

Wi-Fi SD karta od palmOne - výkonný žroutík (zkušenosti z užívání)

Plánujete nákup SD Wi-Fi (802.11b) karty pro Palm? Možná Vás budou zajímat praktické zkušenosti z dvouměsíčního užívání. Nečekejte přesná měření a čísla, jako spíše subjektivní postřehy a názory.

pátek

Parádní 3D závody Stuntcar Extreme, puzzle skládačka Safari Jagsaw či návykový Fallout (Hry do kapsy 127)

Týden se přehoupnul do té příjemnější části, a to znamená, že na Palmare opět nacházíte tradiční přílohu Hry do kapsy 127. Jako obvykle můžete očekávat souhrn novinek pro čtyři platformy a k tomu rubriku Klasika, ve které si dnes připomeneme hru Fallout.