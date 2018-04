PDA to je zkratka z anglických Personal-Digital-Assistant, což by se dalo přeložit jako Osobní Digitální asistent. Ve chvíli, kdy obyčejný člověk slyší slovní spojení digitální-asistent, ježí se mu vlasy na hlavě a fantazie pracuje na plné obrátky. Zpravidla jej uklidní až velmi jednoduché pojmenování "minipočítač do dlaně". Problematika PDA je však mnohem širší a rozhodně se nedá uzavřít vysvětlením jednoho slovního pojmu.

Pokud si chcete sami vyzkoušet, jaké výše dosahují vaše znalosti a vědomosti z oblasti PDA, zkuste se přihlásit do PDA akademie, se kterou v rámci projektu PDA INFO, přišla společnost PDA Planet, s.r.o.

PDA akademie je jakási internetová miniškola se specializací na PDA. "Obor" je 30týdení, rozdělený do deseti "semestrů", přičemž každý semestr je zakončen závěrečným testem. Zde je přehled tématických zaměření jednotlivých semestrů:

Hardware Palm

Hardware s WinCE

Hardware Psion

Software pro Palm

Software pro WinCE

Software pro Psion

Příslušenství

Komunikace s mobilními telefony

Internet a PDA

Věková hranice není stanovena, stačí znát pouze odpovědi na otázky. Pokud absolvujete všechny testy a odpovíte na všechny otázky správně, stáváte se absolventem s právem nosit za jménem titul "PDADr."