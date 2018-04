Nejdříve si řekněme něco o možnostech připojení přijímačů GPS k PDA.

Volbu přijímače lze rozdělit do dvou základních variant. První možností je propojit PDA s klasickým GPS přijímačem pomocí kabelu, druhou variantou je speciální GPS modul pro PDA.

V našich končinách lze "výhodně" sehnat druhou variantu v balení Streetfinder od firmy Rand McNally. Toto balení se prodává pro Palm V i Palm III, pro Palm VII a Palm IIIc jsem jej zatím v žádné nabídce ČR prodejců neviděl (vyráběny jsou). Tento výrobek obsahuje vlastní GPS přijímač firmy Magellan, obal, držák do auta včetně adaptéru, dvě AAA baterie a software Rand Mc Nally Streetfinfer Deluxe. Jedinou odlišností přijímačů Streetfinder a Magellan je jejich nápis na přední straně výrobku. Tímto je vysvětleno slovo "výhodné" v předešlé větě, neboť jen samotný originální přijímač Magellan je dražší než celý balík Streetfinder. Praktické zkušenosti s příslušenstvím (držák do auta, obal) jsou velice kladné. Do obalu se vejde modul včetně PDA a já osobně nosím uvnitř ještě dvě náhradní AAA baterie. Dle mého názoru jsou hlavními výhodami GPS Palm modulu kompaktnost, cena, velikost LCD a možná variabilita ze strany softwaru, nevýhodami pak "křehkost" a malé množství softwaru.

Zacházení s modulem GPS je velice jednoduché. Jediné tlačítko, které se na modulu vyskytuje, slouží k inicializaci. Inicializace se také automaticky provádí při každém startu softwaru pro GPS, tlačítko lze tedy využít snad jen pro ušetření pár vteřin při instalaci modulu. K vypnutí modulu dochází automaticky, po ukončení práce s GPS softwarem.

Nedílnou a v tomto případě nejdůležitější částí GPS přijímače je software. Programové nabídky je na trhu (nejenom našem) poměrně málo. Asi nejznámějšími programy jsou Atlas, Route a samozřejmě Streetfinder Deluxe.

Streetfinder Deluxe je poměrně rozsáhlý program a podle mého názoru je asi nejpropracovanější. Jeho nevýhodou ovšem zůstává orientace pouze na americký kontinent. Zkrátka software dodaný v balíku je pro našince k ničemu.

Dalším hráčem v poli je balík programů, kde je vlajkovou lodí program Route . Prodává se v provedení Europe a USA. Tento program pracuje stejně jako Streetfinder s daty vektorově. Route Europe obsahuje mapy většiny států Evropy a především pro nás důležitou mapu České republiky. Tato mapa bohužel není příliš přesná a obsahuje databázi silnic pouze do druhé třídy včetně. Zkrátka cestování s touto mapou (při větším zvětšení) připomíná spíše cestu polem.

Instalace je velice jednoduchá, stačí vybrat mapu státu, kterou si přejeme mít v PDA, a nejbližší HotSync vše zařídí. Instalace se obejde bez jakéhokoli kopírování dat na disk, tzn. stačí ji vždy jen spustit z CD. Tato vlastnost mě velice příjemně překvapila, neboť je spojena s možností manuální instalace a tím i absolutní nezávislosti na operačním systému.

Mapy jednotlivých států lze většinou zvolit v několika úrovních podrobností, některé mají dvě, popř. tři úrovně. Všechny mapy obsahují "pouze" silnice (včetně jejich čísel) a názvy měst. Velikost těchto map závisí na zvolené úrovni detailů a samozřejmě také na velikosti příslušného státu. Pro přiblížení uvedu alespoň dva státy. Jednotlivá čísla postupně udávají velikost v kilobytech pro jednotlivé úrovně detailů. ČR - 158 kB, 271 kB, 575 kB; Německo - 310 kB, 530 kB, 803 kB. Informace typu restaurace, hotel, název ulice, atd. lze najít jen v dalších produktech od stejné firmy. Jsou to např. Michelin Red Guide Europe 2001 a TomTom Citymaps.

Posledním balíkem programů jsou programy od firmy GPSPilot, kde je vlajkovou lodí Atlas . Tento produkt oproti dříve jmenovaným pracuje s rastrovým podkladem. Dalšími současnými produkty jsou

- Flying Pilot (vhodný pro plánovaní cesty, ovšem vzdušnou čarou),

- Tracker (zaznamenává absolvovanou cestu)

- Compass (obsahuje informace typu aktuální pozice, rychlost, nadmořská výška, čas, časové pásmo a kurz cesty - tento program je obsažen ve všech třech předešlých programech)

- Cartographer (slouží pro import vlastních rastrových podkladů)

- Topographer (vhodný pro import databází pozic požadovaných objektů, tzv. waypointů)

Při práci s rastrovými mapami je systém waypointů jediným možným identifikátorem objektů (silnic, názvů ulic, atd.).

Pro uvedené produkty existují i mapy ČR. Konkrétně mapa Prahy (cca 100 kB), mapa ČR (rozdělená do čtyř částí, dohromady o velikosti cca 2,9 MB) a některé turistické mapy (á cca 3,5 MB!). Samozřejmě si lze vytvořit svoji vlastní digitální mapu, ovšem je k tomu potřeba alespoň částečná znalost problematiky GPS versus digitální podklady. Dále existují databáze waypointů - pražské ulice (540 kB), brněnské ulice (106 kB), malé obce (735 kB) a několik menších databází (dálniční exity, křižovatky, nádraží, atd.). Pokud mne paměť neklame, všechna ČR data dělá firma NavigaceGPS.

Jak jste si jistě všimli, velikou nevýhodou rastrových podkladů je jejich velikost. Pro obraznost jedna turistická mapa zabere polovinu základní paměti Palma Vx. Možnou cestu je tedy nutné dopředu dobře plánovat, popř. používat rozšiřující paměťové karty. V praxi ovšem mohu potvrdit, že 8 MB stačí - pro cestování automobilem není potřeba kvalita turistických map a pro pěší tůru si zdatný turista (2 či více map za den ;-)) bude muset pořídit zmiňovanou paměťovou kartu, popř. použít klasických papírových turistických map spolu s interpolačním pravítkem. Poslední uvedený postup (interpolační pravítko) je spojen s nekompatibilitou používaných norem v navigaci, software pro PDA používá WGS-84, kdežto papírové mapy buď vůbec se systémem GPS nepočítají, nebo používají systém S-42 (Shocart, Klub českých turistů). Více o této problematice lze najít v knize Praktická příručka GPS od Vladimíra Štádlera.

Na závěr si dovolím malé zhodnocení. Samotný výskyt GPS programů pro PDA je podle mého názoru ideální cestou k rekreačnímu používání GPS. Velkou výhodou je i existence podkladů pro ČR, resp. existence firem, které oblast PDA berou jako rovnocennou s klasickými přijímači GPS. Na druhé straně mince je viditelná délka vývoje jednotlivých programů. Současné programy dle mého názoru zaostávají za možnostmi, které systém GPS nabízí. Otázkou zůstává, jestli toto tvrzení není spojeno s mým "perfekcionalistickým" přístupem k softwaru obecně :-).