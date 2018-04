PCExpo 2001 - ve znamení handheldů !

Obraty jako "nová doba mobilních technologií" se mi zdají poněkud nadnesené. Jedno je ale jisté - PC Expo přispělo určitě k tomu, že velké firmy začínají brát PDA technologie vážně. A výrobci hardware si začínají mnout ruce v předtuše nových trhů !



Na cestě je mnoho programů a periferií, založených na SD kartách. Jedním z nejočekávanějších projektů je Bluetooth SD, s předpokládaným prodejem koncem roku. Palm taky oznámil spolupráci s Axis Communications při přípravě připojení do Bluetooth sítí pomocí AXIS 9010 Bluetooth Acces Point. Tiskárnu s vestavěným Bluetooth HP Deskjet 995c zase předváděla firma Hewlett Packard.

Palm rovněž připravuje SD periferie - například fotoaparát, ale taky zajímavé zařízení MoveIt! - nový SDIO pohybový snímač.

ActiveECG - to je zařízení z jiného soudku - po připojení k Palmu a pacientovi se změní displej Palmu v plnohodnotný EKG/ECG přístroj, který pracuje v reálném čase. Zařízení bude stát $500 i se softwarem.



Vrací se i dříve avizovaná půlklávesnice. Koupíte ji na $99. Můžete ji také nosit na svých rukou - se všemi kabely, popruhy a softwarem vás tato varianta přijde na $299.

HanDBase Data Exchange

DDH Software uvedla na veletrhu svoji technologii HanDBase Data Exchange, která umožní uživatelům databázového programu HaDBase integraci jejich handheldu s MS Access (na PC) a ODBC software (jako třeba File Maker Pro, Oracle, My SQL apod.) ve firemních sítích.

GSM telefon z Palmu m50X

CarpeDiem GSM telefon od RealVision nabídne duální GSM telefon, e-mail, SMS a mobilní Internet. Očekává se ve čtvrtém kvartále s cenou kolem $400.

Objevil se nový Palm - ve stánku firmy Sanyo Electronic. Říká se mu Sera a bude dostupný jen v Japonsku. Prý má parametry modelu m505, trošku jiný design s podporou MP3 a anténu na bezdrátové připojení do sítí NTT DoCoMo.

Firma Electric Fuel představila zajímavou nabíječku k PDA a mobilům s dobíjecími bateriemi. Funguje bez zdroje elektrické energie.

Na veletrhu byly představeny nové modely Sony Clie N610C a S320. První je varietou N710C bez jeho audioschopností (a s cenou $399) a druhý je černobílý model low-end třídy za $199.

Naproti tomu se nepotvrdily zvěsti o nových modelech Palm m300, či Visor Snap. Proslýchá se ale, že u Palm Inc by to mohla být součást obchodní strategie, kdy uvedení nového modelu by mohlo úplně zastavit prodej zásob hotových výrobků - starých modelů.

Ostatní novinky PC Expo jsme již popisovali ve středu.