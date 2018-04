PC klávesnice a Palm - postřehy uživatele

Když před dlouhým časem vyšel na Palmare článek o přenosné klávesnici vyrobené z klasické PC klávesnice, byl jsem "unešen". Hned jsem si napsal na adresu, ze které mi poslali naprogramovaný procesor, a když přisel, začal jsem "bastlit". Poprvé jsem to poskládal, a až když jsem odstranil nějaké drobnosti, tak to začalo pěkně fungovat. Říkal jsem si, teď už to jenom hodit do nějaké pěkné krabičky a je to.

Pak jsem ale přišel na to, že se mi celá klávesnice nevejde do kufříku, protože je velká. Co teď? Řešení bylo prosté. Uřezat klasickou klávesnici. Člověk se přece klidně obejde bez šipek a numerické klávesnice.

Šel jsem tedy zakoupit takovou, která by byla vhodná k rozřezání. Měli jste vidět, jak se tvářil prodavač, když jsem mu řekl, že chci co nejmenší klávesnici a hlavně aby řídicí elektronika nebyla přes celou délku klávesnice, jak to bývalo ve starších klávesnicích, ale jenom v jedné části, abych ji nemusel předělávat. Nakonec jsem koupil.

Doma jsem ji rozřezal a začal přemýšlet, co tam všechno "nacpu". Přišel jsem na to, že by se tam teoreticky vešlo úplně všechno. Tedy procesor s podpůrnými obvody a DC-DC konvertor, který bude vyrábět 5 V pro napájení klávesnice z 3,3 V, které jsou k dispozici v Palmu (jaké bláhové představy).

Mikroprocesor jsem tam dostal. Konvertor jsem nakonec vzdal a teď si myslím, že je to dobře. Zbytečně vysával baterii z PALMu. Fólii, která je normálně pod uřezanou částí, jsem proložil papírem (aby se nezkratovaly kontakty) a zahnul ji pod klávesnici. Celou jsem ji přilepil kobercovou lepicí páskou. Jak vidíte, nevypadá to tak strašně. Ze spodní strany jsem nalepil termolepidlem držáček na 4 mikrotužkové baterie a vypínač. Nepoužívám žádný stabilizátor nebo DC měnič na 5 V pro klávesnici. Říkal jsem si, že je to všechno určitě CMOS a že to klidně 6 V vydrží. Při zapínání jsem byl samozřejmě nervózní, ale všechno vydrželo a funguje bez problémů.

Odběr celé klávesnice je asi 10mA. To znamená, že při používání alkalických akumulátorů mi vydrží na jedno nabití asi 70 hodin, což je dostačující. Teď trochu lituji, že jsem si nezabudoval LED diodu na signalizaci zapnutí. Už se mi to ale nechce rozdělávat. To je také důvod, proč na obrázcích nevidíte vnitřek klávesnice. Celkem mi chyběly šipky, ale "namapoval" jsem si je pod funkční klávesy, stejně tak jako "Home", "End" a "Delete" a jsem plně spokojen. Jenom konektor by to chtělo polohovací, protože občas je na PALM špatně vidět.

Pokud někdo chcete levnou, malou a zároveň robustní klávesnici, neváhejte a pusťte se do toho. Myslím, že to stojí za to.