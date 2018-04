PC Calendar - Outlook v Nokia 6110

Když jsem před rokem zjistil, že Nokia 6110 obsahuje kalendář, ihned jsem přemýšlel nad tím, zda se bude dodávat i software pro práci s vestavěným kalendářem. Nokia jej na svých stránkách slíbila pod jménem Nokia PC Calendar 1.0 velmi promptně. Jenže ouha, software se ne a ne objevit na trhu. A tak se rok s rokem sešel a ono téměř stále nic. Nebo že by přeci jenom něco? Do rukou se mi dostala první finální verze Nokia PC Calendar 1.0 a dlužno říci, že od betaverze se vydatně zlepšila a konečně může jít do prodeje.

Škoda, že Nokia nevyrábí software - to, co z ní zatím vypadlo, bylo kromobyčejně dobré a takové Nokia Windows 98 by byly asi podstatně lepší, než to co se prodává od jiného výrobce. Je to jednoduché - Nokia vyrábí hlavně telekomunikační techniku a ono nainstalovat na BSS nějaký neozkoušený software chce mít trochu odvahy u klienta a drzosti u dodavatele. A tak PC Calendar představuje po stránce programátorské hezké dílko.

K instalaci software nepotřebujete Nokia Cellular Data Suite, můžete používat infraport, pro nějž má Calendar podporu a nebo kabel - ten je ovšem jen v dodávce s NCDS a samostatně jej samozřejmě nelze koupit.

Instalace je bezproblémová, jen zamrzí, že v nabídce jazyků najdeme maďarštinu či polštinu, ale čeština není k dispozici. Snad upozornění - zavřete si Outlooka nebo Schedule+ při instalaci.

Po instalaci jsou tři možnosti práce s Calendarem - buďto pracujete přímo s tímto programem, nebo s Outlookem (udává se verze 97, já zkoušel bez problémů 98) nebo s Schedule+. Jiné groupware mají smůlu. Po úspěšné instalaci stačí spustit Outlook a v menu Tools je položka Synchronize with Nokia phone.

Pokud pracujete s Outlookem, pracujete tak, jak jste zvyklí. Položky, které chcete mít v telefonu, se pojmenovávaní v Categories jako Nokia meeting atd. Tyto položky se po výběru synchronizace přenesou do telefonu až po tu položku, na kterou vystačí místo (paměťový limit je někde u 20 položek). Datumově staré položky se automaticky vymažou.

Pokud nemáte Outlooka, je dobré pracovat přímo s prostředím Calendaru - je velmi hezké a intuitivní. Nediné, co se mi nelíbilo, byla nemožnost nastavit počítání hodin v formátu 24 hodin, nikoliv 12 hodin - na obrazovce se stále všechno dělilo na odpoledne a dopoledne, což se mi moc nelíbí. Ale proti gustu, žádný dišputát - a navíc jsem neměl manuál, takže to možná nějak jde - v nápovědě jsem to nenašel a v menu také ne.

Práci v prostředí PC Calendaru nejlépe ilustrují tyto obrázky. Samozřejmě lze nastavit veškeré parametry tak, jako v samotném mobilním telefonu, jen poněkud přehledněji.

Takto se zadávají údaje - pokud chcete, můžete si dokonce nechat vypsat všechny zadané údaje v řádcích pod sebou.

Synchronizace: přes IR port poměrně bezproblémová záležitost, jen trvá většinou déle, než po kabelu - což dělá asi moje odřené sklíčko. Samozřejmě musíte mít korektně rozchozený infraport, ale jestli jste si jej rozchodili pro NCDS, neměli byste mít problém.

Nu a teď to nejzajímavější - kde to koupit a co to stojí. Přiznám se, že nevím. Do ČR se tento software zatím ještě nevozí a ani ve světě není běžně v prodeji. Nicméně vyhlížejte a ptejte se u svého prodejce. Pokud totiž potřebujete mít jednoduchý plánovač času ve svém mobilním telefonu, je právě Nokia 6110 ve spojení s infraportem a s PC Calendarem velmi silnou hrozbou elektronickým diářům.

