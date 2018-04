Pavel Liška: „Ani doleva, ani doprava, rovně“ - recenze navigace Dynavix

Přenosné navigace Dynavix nejsou na našem trhu žádnou novinkou. Tato česká společnost již několik let vyvíjí vlastní navigační software, který se pak objevuje nejen v jednoúčelových zařízeních, ale je možné jej také zakoupit ve verzi pro PDA a MDA. Logo Dynavix tak již neslo několik modelů přenosných navigací na našem trhu, právě dnes testovaný model Delta by se ale mohl do paměti uživatelů zapsat nejvýrazněji.

Výrobce totiž zvolil velmi netradiční způsob, jak si získat zákazníky. Základem je samozřejmě kvalitní navigační zařízení, které splňuje požadavky současných uživatelů. Nechybí tedy širokoúhlý displej, multimediální přehrávač ani příjem dopravních informací. Dynavix Delta ale přidává i něco navíc. Tím je možnost volby hlasových pokynů namluvených známou osobností.

Konkurenti z katalogu navigací

Kapitoly recenze

Konstrukce a design

Ovládání

Mapové podklady

Vyhledávání cíle cesty

Použití ve vozidle

Další funkce

Shrnutí

Stručná charakteristika:

Dynavix Delta obsahuje vylepšenou verzi navigačního systému Dynavix, multimediální přehrávač (video, audio, obrázky) a podporu RDS-TMC (aktuální dopravní informace).

Hlasové pokyny Pavla Lišky jsou jednou z hlavních novinek navigačního softwaru Dynavix7 v2.3. K dispozici jsou tak nejen majitelům dnes testovaného zařízení Delta a nové verze softwaru pro PDA a MDA, ale najdeme je také v dalších jednoúčelových navigacích, které Dynavix na našem trhu nabízí.

Konstrukce a design - v jednoduchosti je krása

Design navigace je velmi jednoduchý a přitom elegantní. Přední zcela hladká strana obsahuje velký rozměrný displej, který je vsazen do stříbrného těla přístroje. Velmi se nám líbí ostřeji řezané hrany, které připomínají vyšší modely navigací Garmin. Výhrady nemáme ani k dílenskému zpracování, které je na velmi dobré úrovni.



Navigace Dynavix Delta nabídne rozměry 115 x 90 x 29 mm. Nejde tak o žádného kolibříka a v kapse ji schováte jen těžko. K miniaturním navigacím neřadí tuto novinku ani hmotnost 260 g, která je však vzhledem k rozměrům zcela akceptovatelná. Výhodou větších rozměrů je však větší a přehlednější displej a samozřejmě také snadnější ovládání.

Ovládání - na tlačítka zapomeňte

Používání navigace je velmi snadné, a to především díky použití širokoúhlého dotykového displeje s úhlopříčkou čtyři palce a poměrem stran 16:9. Ten je aktivní, typu TFT, a tak ani za přímého slunce nebudete o údaje na něm ochuzeni. Nabídne antireflexní úpravu, zobrazí 65 000 barev a svými rozměry 97 x 54 mm zabírá většinu přední strany přístroje.

Pokud začneme s počítáním tlačítek na této navigaci, skončíme velmi brzy. Pokud tedy pomineme to, které slouží k uvedení zařízení do provozu, najdeme pak pouze dvojici tlačítek, které slouží k regulaci hlasitosti. Jich jsme si ovšem nemohli vynachválit a je škoda, že nejsou běžnou součásti většiny navigačních zařízení. Není totiž nic příjemného, když během jízdy zjistíte, že vám současná úroveň zesílení nestačí, a jste nuceni ji složitě nastavovat v menu.

Přední strana navigace je zcela hladká, na levém boku pak najdeme již zmíněné ovládání hlasitosti a také slot pro paměťovou kartu formátu SD/MMC. Na pravém boku se pak usídlilo vypínací tlačítko, tlačítko reset a také klasický 3,5 mm jack pro připojení sluchátek. Jednou z mnoha funkcí tohoto zařízení je totiž již zmíněný multimediální přehrávač. Na boku nechybí ani miniUSB konektor, přes který se navigace nejen dobíjí, ale je ji také možné propojit s počítačem pomocí dodávaného USB kabelu. Navigace se zobrazí jako další pevný disk, na který je možné ukládat libovolná data.

Navigace a mapové podklady - Dynavix a TeleAtlas

O to hlavní, tedy navigaci, se stará aplikace Dynavix 7, v našem případě v nové verzi 2.3. Kromě již zmíněné možnosti volby hlasových pokynů nabízí tato nová verze také záznam projeté trasy a následnou tvorbu knihy jízd, databázi radarů s možností aktualizace a také zakázané úseky na mapě. Navigace je postavena na operačním systému Windows, konkrétně verzi Microsoft Windows CE 5.0. Jako kapesní počítač však použít nelze. Aplikace se spouští samy po spuštění zařízení.

Navigace Dynavix Delta je dodávána ve dvou mapových verzích, vždy s mapovými podklady od TeleAtlasu. Je možné si tak vybrat mezi kompletním pokrytím Evropy a verzí Middle s mapami České republiky a okolních zemí, kam jezdíme nejvíce.

Mapová verze Middle - Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Rakousko, Polsko, Chorvatsko, Německo a průjezdní mapa Evropy

Kompletní mapy Evropy – Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Rakousko, Polsko, Chorvatsko, Velká Británie, Irsko, Belgie, Holandsko, Lucembursko, Německo, Francie, Španělsko, Portugalsko, Norsko, Švédsko, Dánsko, Finsko, Itálie, Švýcarsko, Turecko, Řecko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Albánie, Bělorusko, Rumunsko, Bosna a Hercegovina, Makedonie, Bulharsko, Moldávie, Srbsko a Černá Hora, Ukrajina

Připevnit a najít cíl

Držák do automobilu najdeme v základním balení. Na předním skle drží pomocí přísavky, která nabídne velmi pevné uchycení a aretaci, a tak se zařízení ani při větších nerovnostech nepohne. Držák by mohl být jen trochu delší, u vozů s masivní přístrojovou deskou se budete muset trochu předklonit při ovládání, díky velkému displeji ale není nutné mít obraz příliš blízko. Klasický husí krk pak nabídne možnost nastavení ve všech třech směrech, což je velmi praktické.

Prvním krokem pro správnou navigaci je výběr cíle cesty. Zde nabídne Dynavix Delta několik možností. Samozřejmostí je zadání přesné adresy, kterou charakterizuje stát, město, ulice a číslo popisné. Menu pro zadávání přesné adresy se poměrně liší od jiných navigací, podobné je jako u Navigonů. Hlavním rozdílem je to, že všechny položky jsou hned na jedné stránce a tak vyplníte jen ty, které znáte, nebo jejich části. Navigace pak po chvíli hledání vybere všechny možnosti, které vašemu zadání odpovídají.

Samozřejmostí je také databáze zájmových bodů. Díky nim naleznete nejbližší nebo požadované služby, přepravu, nákupy, zábavu, kulturu, sport a rekreaci, stravování, nebo například nocleh. Body zájmu umí Dynavix vyhledávat nejen v jednotlivých kategoriích. Vybrat si můžete také dle názvu, města, nejbližší body zájmu a také body na trase, kterou právě projíždíte. Do paměti přístroje můžete uložit také své oblíbené pozice. Ty je možné zadávat formulářem pro přesnou adresu, ale také jako body zájmu. Nechybí ani seznam posledních cílů, přehled zakázaných úseků, nebo možnost zadávání složitých tras pomocí více průjezdních bodů.

Vyjíždíme a Dynavix naviguje

Stačí jen najít ten správný cíl cesty, vybrat si mezi krátkou a rychlou trasou a pak již zařízení vypočte cestu a začne vás navigovat. Výpočet není nejrychlejší, s nalezením satelitů jsme však díky čipsetu SiRF III Star LP problémy takřka neměli. Mapa je poměrně jednoduchá, díky tomu ale velmi přehledná. Barevně jsou odlišeny silnice, vodní plochy, lesy, parky a také dálnice. Na mapě vidíte také nejbližší body zájmu, kolem kterých právě jedete.

Měřítko mapy lze libovolně měnit dvojicí tlačítek plus a minus v horních rozích displeje. Během navigace se měřítko mění automaticky v závislosti na potřebném detailním zobrazení konkrétní situace. Tato funkce lze však v menu vypnout, stejně tak i zobrazení bodů zájmu. Dynavix také umožňuje jednoduchou změnu barev pomocí předdefinovaných schémat. Navigace zobrazuje vzdálenost a také čas cíle. Ve spodním řádku se zobrazuje název ulice, ve které se právě nacházíte, v levo pak detail nejbližší změny směru.

Hlasová navigace je možná v celkem šesti jazycích. Vedle dvou českých hlasů tak nechybí například ani slovenština. Standardní česká navigace s názvem Ilona je na dobré úrovni, ženský hlas ale působí trochu přísným dojmem a nadšeni jsme nebyli ani ze skladby jednotlivých slov. Povely ke změně směru jízdy se ozvou jednou až dvakrát před každou operací a také před samotnou křižovatkou. Jednou z hlavních zbraní tohoto modelu jsou pak hlasové povely namluvené známým hercem Pavlem Liškou. Vedle známého hlasu překvapí také použité výrazy, které jsou, alespoň pro příznivce tohoto českého herce, poměrně vtipné. Behěm jízdy se tak setkáte s větami jako brzdi to, bacha tady měřej, švihej to na dálnici, nebo toč volantem doprava.

Další funkce - dynamická navigace a multimedia

Dynavix Delta podporuje dopravní zpravodajství RDS-TMC a nechybí ani přijímač s anténou, obojí naleznete v základním balení. Navigace využívá dostupných dopravních informací při výpočtu trasy a pokud se na cestě nějaká nečekaná situace objeví, v zápětí na ni zařízení upozorní a trasu přepočte s ohledem na nové události. Aktuální informace je možné zobrazit přímo v menu, samozřejmě lze funkci TMC také zcela vypnout.

Součástí navigace je multimediální přehrávač, který si poradí s hudbu, filmy a také s obrázky. Aplikace nabídne jednoduché ovládání a poměrně bohaté možnosti úprav a nastavení. Všechny soubory je možné umístit na paměťovou kartu formátu MMC/SD. Při poslechu hudby nebo přehrávání filmů jste však limitováni kvalitou zvuku z malého reproduktoru v zadní části přístroje, který příliš neoslní. Pro kvalitnější poslech je tak možné připojit sluchátka. Nechybí ani prohlížeč obrázků, digitální fotografie z vašeho fotoaparátu si tak můžete prohlédnout na výrazně větším displeji.