Pavel Koza: Komunikátory mě udolávaly dlouho

Jméno Pavla Kozy je známé především uživatelům kapesních počítačů. Je velice úzce spjato se serverem ce4you, který se již od roku 1999 zabývá výhradně kapesními počítači s operačním systémem od Microsoftu. Pavel Koza je jeho zakladatelem a za činnost v této oblasti byl v loňském roce oceněn společností Microsoft titulem MVP.

Server ce4you je od svého vzniku vyvíjen a spravován jako nadšenecký a Pavel Koza se mu věnuje ve volném čase. Počítače (a nejen ty kapesní) jsou jeho největším koníčkem i obživou. Kromě koukání na displej se ve volných chvilkách věnuje své manželce, rekreačnímu provozování sportů a s oblibou i lenošení u televize.

Co vás vedlo k založení serveru o kapesních počítačích? Jak jste se k tomuto oboru dostal?

Dvě věci - nuda, a mé první Windows CE zařízení. V září roku 1998 jsem nastoupil na civilku do FN Motol v Praze. Už po pár týdnech bylo jasné, že se tam moc nepředřu. Naštěstí byl na oddělení počítač s připojením k Internetu a tak jsem spoustu volných hodin strávil pátráním po informacích a zajímavých programech pro mé Casio A11. Ani informace, ani programy jsem ale nenašel v uspokojivém množství a kvalitě, takže mě napadlo zkusit něco podobného dělat sám.

Naprogramoval jsem první verzi webu, nazval ji CESoft (měla to být především databáze dostupných aplikací), tak trochu načerno vypublikoval na své pracovní stanici ve firmě, kde jsem byl a stále ještě jsem zaměstnán, a konečně začal tvořit obsah. Návštěvnost se pohybovala v řádech desítek lidí za den a když o mém webu vyšla po pár měsících na Mobilu krátká zprávička a během jednoho dne navštívilo web skoro 200 lidí, nemohl jsem rozrušením dvě hodiny usnout.

V průběhu prvního roku jsem následně změnil název serveru na ce4you, zaregistroval doménu, přepsal web na SQL server a začal budovat i jeho anglickou mutaci. A v tom pokračuji až do současnosti, i když už ani zdaleka ne sám, nýbrž za vydatné pomoci dalších nadšenců.

Jak jste již naznačil, kromě serveru ce4you.cz provozujete i jeho anglickou mutaci PDAgold.com. O který z nich je větší zájem?

To lze těžko srovnávat, protože okruh potenciálních čtenářů je nesrovnatelný. Poslední dobou je návštěvnost anglické verze zhruba dvojnásobná proti ce4you.

Kolik času jste strávil nad správou obou serverů a jakou vidíte jejich budoucnost?

Protože jsem až do nedávné doby nejen psal a diskutoval, ale i programoval celý web, určitě to budou desítky hodin týdně. Někdy samozřejmě víc, někdy míň, ale v průměru takových 20 hodin týdně to bude určitě. A budoucnost? Chystá se nová verze webu se spoustou nových funkcí, ale raději nebudu nic slibovat - je to hodně práce a stále není jasné, kdy bude připravena ke spuštění.

Myslíte, že vývoj komunikátorů s Windows Mobile jde správným směrem?

Doufám, že ano. Vzhledem ke stále větší různorodosti zařízení je ale vysledování nějakého směru obtížné. Pocket PC zařízení se v dnešní době počítají na desítky a i když většina z nich nemá telefonní modul je nabídka dost široká a nabízí spoustu různých variant. Uživatel si tak může vybrat zařízení podle svých potřeb a preferencí.

Vzpomenete si, jaké PDA bylo vaše první a kolik jste jich do dnešního dne vystřídal?

Poměrně přesně. Byl to bazarový handheld Casio Cassiopeia A11 za 8000Kč. 4MB paměti, odporný zeleno-zelený displej, pomalý procesor... Ale bylo moje a při jízdě metrem jsem budil (oprávněnou) pozornost. Jinak vytvořit kompletní seznam zařízení je trochu složité, protože už delší dobu vlastním současně vždy několik zařízení. Pokud ale budu brát v úvahu pouze ta, která jsem používal déle než 14 dní, bude jich něco kolem dvaceti.

Jak dlouho jste odolával sloučení PDA a mobilního telefonu? Jaké zařízení používáte dnes a proč?

Odolával jsem celkem dlouho, ale spíš proto, že první Windows CE zařízení s telefonem byla dost hrozná. Především pojem stabilita pro ně byl naprosto cizí. Ani dnes není situace úplně perfektní. Když se ale výrobcům dá po uvedení zařízení 100 dnů hájení na to, aby systém zbavili těch největších nedostatků, většina Pocket PC zařízení s integrovaným telefonem se už dá celkem dobře používat.

Nedám dopustit na MDA Compact, který jsem nedávno nahradil Qtekem 9100. Proč? Potřebuji zařízení s telefonem, které budu moci pohodlně nosit neustále při sobě a smartphone se systémem od Microsoftu je na můj vkus příliš ořezaný. Nehledě na to, že na zařízení dost píšu (emaily, diskuze, ICQ) a na to mi numerická klávesnice hrubě nestačí.

Co byste od svého komunikátoru očekával? Máte v hlavě představu nějakého ideálního komunikátoru?

Když pominu přání typu "měsíc bez dobíjení" a podobně, v tuto chvíli je mému ideálu nejblíž asi HTC Wizard (MDA Vario nebo Qtek 9100 - více zde...). Být trochu tenčí a mít výkonnější procesor, bylo by to dokonalé zařízení, které mým potřebám vyhoví asi nejvíce.

Myslíte, že v budoucnu bude GSM/UMTS modul v každém kapesním počítači?

I když se touto oblastí zabývám už pár let, jsem určitě lepší technik a recenzent než prognostik. Ale když se ptáte - ne, myslím, že ne, alespoň v horizontu pár let. Poměr mezi zařízeními s telefonním modulem a bez modulu se sice bude měnit ve prospěch komunikátorů, ale do doby naprostého vítězství komunikátorů je ještě daleko.

Co říkáte na pohřbení platformy handheld? Uvítal byste nějaké zařízení podobného typu i dnes, nebo vidíte tuto platformu jakou slepou uličku vývoje?

Byl jsem velký příznivec handheldů, sám jsem jich měl několik. Jejich konec ale byl asi nevyhnutelný. Hlavní výhody handheldů (malé rozměry a hmotnost a dlouhá výdrž na baterie) byly před pár lety smazány novou generací energeticky úsporných sub- a notebooků. Vzhledem k vysoké ceně handheldů a klesající ceně notebooků začaly handheldy prohrávat na celé čáře. V případě notebooku mám prostě plnohodnotný počítač, nikoliv handheld s ořezaným systémem a aplikacemi.

Že tady jistý prostor pro velká zařízení s klávesnicí je, ukazuje například HTC Universal (MDA Pro - více zde...), případně některé Nokie, ale podle mého názoru půjde pokaždé o okrajovou záležitost. Když už někdo potřebuje pohodlné a rychlé vkládání delších textů, může si koupit nějakou rozkládací klávesnici komunikující přes BT nebo IrDA a používat ji. Sice to není tak elegantní (nosí dvě krabičky místo jedné), ale uživatelský komfort je nesrovnatelný.

S komunikátory a PDA úzce souvisí i možnost GPS navigace. Využíváte navigačních služeb i na svém PDA?

Ano, používám. A v této oblasti nejsem nijak náročný uživatel. Moc toho nenajezdím, a tak mně vesměs stačí, když mě navigace dovede z bodu A do bodu B. Jestli mě vede optimální cestou nebo by to jinudy bylo o 500 metrů kratší, neřeším. I když je fakt, že za poslední dva roky se kvalita i kvantita mapových podkladů i jednotlivých navigací obrovsky zlepšila, takže mé požadavky splní téměř každá.

Jaký pohled máte na systém GPS ve srovnání s chystanou evropskou platformou Galileo? Domníváte se, že Galileo je správná cesta a že se dočká stejné podpory jako americké GPS?

Pokud je mi známo, je projekt Galileo teprve ve své úvodní fázi. Ve vesmíru je jen jeden satelit, a to ještě testovací. Předpokládaný termín uvedení do provozu je rok 2010, a tak si vážně netroufnu na toto téma spekulovat.

Dokážete si dnes představit svůj život bez jakéhokoli PDA či komunikátoru?

Zatím nemám důvod si to představovat, ale pokud bych nějaký důvod měl a musel se bez PDA obejít, po pár týdnech bych si zvyknul. Doufám...

Berete si kapesní počítač i na dovolenou? Najdou se situace, kdy ho ponecháte doma, případně na nějaký čas zcela vypnete?

Protože už delší dobu mám PDA s telefonem, beru si jej s sebou téměř všude. Na druhou stranu, pokud je to vhodné, nemám problém se bez zařízení obejít.

Co pro Vás znamenají moderní technologie obecně? Souhlasíte s jejich stále větším zasahováním do soukromého života?

To je velmi široké téma. Pokud se budu držet pouze oblasti mně blízké (kapesní zařízení a mobilní technologie), nevidím to nijak černě. Každé zařízení má tlačítko pro vypnutí a pokud je člověk svéprávný, měl by ho umět používat.

Chcete nám ještě něco říct, případně vzkázat našim čtenářům?

Děkuji všem, kteří se rozhovorem prokousali až sem. Samozřejmě budu rád, pokud navštívíte můj server ce4you.

Nakonec již klasická otázka. Máte nějaký zajímavý příběh ze života, ve kterém hrál kapesní počítač hlavní roli?

V květnu loňského roku jsme uspořádali již čtvrtý sraz ce4you, tentokrát v Bzenci u Uherského Hradiště. A když už se jelo na Moravu, muselo se jeden večer do sklípku. Jídlo i pití bylo hojně k dispozici, takže se tak trochu zapomnělo, že je večer v televizi důležité utkání v hokeji (ČR - Švédsko).

Jelikož odvoz auty zpět trochu váznul, rozhodli jsme se jít na hotel pěšky skrz pole a vinice. Díky "tranzistoráku 21. století" jsme si ale užili přímý přenos z hokejového MS i my ostatní - kombinace MDA Compact, tarif T-Mobile EDGE/GPRS Unlimited a rozhlasová stanice Radiožurnál vysílající po internetu rádio plně nahradila. Každý gól jsme cestou poctivě oslavili notnou dávkou domácího vína nebo ostřejší Oskorušovice, takže jsme na hotel dorazili notně unaveni.

Já se šel před spaním ještě trochu projít a tehdy mi můj Compact pomohl podruhé. Znaven (nejen) dlouhým pochodem jsem se rozhodl odpočinout si pod stromem v nedaleké zahradě a teprve opakované hlasité vyzvánění pomohlo mým starostivým kolegům mě najít a dopravit na pokoj.