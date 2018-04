Paušály za internet jsou stále v nedohlednu

Výsledkem intenzivních jednání o budoucích modelech připojení k internetu v České republice je zatím velká nula. Od listopadu loňského roku se Internetovému fóru zřízenému Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ) a Asociací provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS) nepodařilo dospět k žádnému výsledku, který by pocítili koncoví uživatelé.

Fóru se podařilo se sice podařilo popsat teoretické technické i ekonomické modely připojení k internetu prostřednictvím modemů a telefonní sítě, ale již se nepodařilo odstranit žádné sporné body mezi Český Telecomem a zástupci alternativních operátorů, poskytovatelů připojení k internetu a platformou Zástupci uživatelů internetu.

V průběhu jednání začali čeští operátoři a provideři nabízet zákazníkům vysokorychlostní připojení k internetu prostřednictvím technologie ADSL, ale dalo by se říci, že spíše navzdory jednání ve Fóru. O ADSL se totiž Fórum několikrát pokoušelo jednat, ale nikdy k tomu z důvodů různých zájmů zúčastněných stran nedošlo. Ve skutečnosti jednali jednotliví operátoři přímo s Českým Telecomem a o vliv těchto separátních jednání na celé Fórum se prakticky nestarali.

Klíčovým problémem, který chce alespoň část účastníků Fóra vyřešit, je připojení k internetu přes modem za paušál. Český Telecom už ustoupil ze svého radikálního stanoviska, že dial-upu paušál nebude a kdo o něj má zájem, tak ať si pořídí ADSL. Nicméně v tuto chvíli zřejmě Telecom nedokáže bez zkušeností ze zahraničí problém paušálu vyřešit. Bojí se totiž přetížení své sítě (konkrétně signalizace), a proto se jakémukoliv skutečnému paušálu brání.

Ostatní operátory se Telecom snaží získat na svou stranu prostřednictvím přepracované nabídky provizí. I vzhledem k tomu, že se jednání protahují a současný stav nevyhovuje nikomu (zřejmě nejméně Českému Telecomu), jsou někteří operátoři náchylní na modifikované podmínky přistoupit. Pro zákazníky by se ale moc nezměnilo. Nejspíše by jenom dostali v rámci svých měsíčních plateb za telefon více volných minut za internet a asi by se změnily minutové ceny – ve špičce by došlo ke zlevnění, zatímco mimo špičku by internet přes modem podražil.

Platforma Zástupci uživatelů internetu mezitím pořádá on-line průzkum zájmu o připojení k internetu za paušál a o ADSL. Paušál totiž není dostupný pro nikoho a ADSL je omezeno jen na několik největších měst v České republice (a ani v nich není všude). On-line průzkum podporují všichni operátoři účastnící se jednání Fóra. Výsledky totiž mají posloužit pro zmapování českého trhu a měly by být podkladem při jednáních o potřebě zavést paušály. Průzkumu se můžete zúčastnit na této stránce.

V tuto chvíli tak není jasné, kdy a vůbec za kolik paušály budou. Jisté je, že o ně mají zájem všichni operátoři včetně Českého Telecomu. Ten ale nemá odvahu sám připravit nabídku přijatelnou i pro ostatní operátory a providery. Z jejich strany ale také není vidět přehnaná aktivita. Je jim totiž bližší současná provizní košile než budoucí paušální kabát. A riskovat se nyní nechce nikomu.