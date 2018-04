Paušály by měly zatraktivnit pevné sítě oproti mobilům

Podle Contactelu ztrácejí hlasové služby pevných sítí schopnost konkurovat nabídce mobilních operátorů. Řešením by podle zástupců společnosti mohla být nabídka alternativních operátorů, která bude šitá na míru jednotlivým skupinám zákazníkům. Jenže nejdříve je třeba snížit propojovací poplatky (v pevných i mobilních sítích) a umožnit alternativním operátorům, aby od koncových zákazníků mohli vybírat měsíční poplatky za telefonní stanici (paušály), což v současnosti může dělat jenom Český Telecom.

Plaťte jenom jednomu operátorovi

Služba, kterou Contactel požaduje, je už obvyklá například v Dánsku, Spojených státech nebo Velké Británii a je spojena se službou předvolba operátora (nebo také pevná volba operátora). Pokud předvolbu nebo volbu operátora používáte, platíte za vybrané hovory přímo alternativnímu operátorovi. Stále ale musíte platit měsíční poplatek Českému Telecomu. Pokud by bylo možné přeprodávat měsíční poplatek, platili byste jej alternativnímu operátorovi a ten by jeho část vracel zpět dominantnímu operátorovi. Koncový zákazník by tak nemusel platit dva účty, které s největší pravděpodobností přijdou vždy jiný den v měsíci a mají jinou dobu splatnosti. U alternativních operátorů se také předpokládá, že jsou efektivnější, a proto levnější.

Pro alternativní operátory má přeprodej paušálu obrovskou výhodu – můžou svým koncovým zákazníkům nabízet balíčky služeb (podobně jako to nyní dělají operátoři mobilní), o které se neúspěšně pokouší svými cenovými programy i Český Telecom. V praxi by tak mohl existovat balíček pro málo volající, který by zřejmě kopíroval současné cenové programy Telecomu, ale také třeba balíček pro náročnější, s měsíčním poplatkem 1000 korun, desítkami volných minut, několika hodinami připojení k internetu a slevou na vybrané hovory. Když budou kopírovat chování zákazníků, jako je tomu teď u mobilních tarifních programů, budou zákazníky motivovat k intenzivnějšímu používání pevných telefonů a třeba je i přesvědčí, aby se zamysleli nad cenou při volání z mobilu.

Důležitý je také způsob stanovení výše přeprodávaného měsíčního paušálu. Ve světě se používají dva modely. U nákladového způsobu se stanoví oprávněné náklady (a zisk) na existenci a provoz samotné telefonní přípojky. Konkrétní cena získaná tímto způsobem by měla odpovídat poplatku za zpřístupnění místní smyčky (LLU, u nás tato služba zatím neexistuje). Druhou možností je vzít existující paušály u dominantního operátora a odečíst část za služby, které jsou v tomto paušálu zahrnuty (volné minuty či peněžní kredit) a které už nebude muset takový operátor poskytovat (rozesílání účtů koncovému zákazníkovi, uživatelská podpora). Ve všech zemích konkrétní výši stanovil regulátor – obvykle v rozmezí 20 – 25 % z ceny paušálu u dominantního operátora.

Vedle paušálu se musí snížit i propojovací poplatky

Přeprodej paušálu není spasitelný sám o sobě. Aby mohly být balíčky konkurenceschopné, musí se snížit i propojovací poplatky. Platí to zejména pro poplatky za volbu/předvolbu operátora, které platí operátoři Telecomu za každý hovor. Telecom si totiž ke standardnímu poplatku vybírá ještě příplatek 0,06 Kč za každou minutu hovoru, který má pokrýt zvýšené náklady na tuto službu. Podle Contactelu je stejný příplatek vybíraný už jenom v Portugalsku (0,03 Kč), Nizozemí (0,07 Kč) a Velké Británii (0,01 Kč). Když se všechny propojovací poplatky za volbu/předvolbu operátora sečtou, nemůže cena především za místní hovory výrazněji klesnout oproti současné minutové ceně Českého Telecomu.

Souběžně se snížením propojovacích poplatků v pevných sítích je třeba přehodnotit i současnou výši propojovacích poplatků do mobilních sítí. Ty jsou totiž mnohdy vyšší než koncová cena účtovaná zákazníkům. Navíc mobilní operátoři s výší těchto poplatků nikdy nesouhlasili a odmítají na ně přistoupit, přestože je stanovil Český telekomunikační úřad.

Význam paušálu roste

Podle veřejně dostupných údajů podíl paušálních plateb na příjmech z hlasových služeb v pevných sítích stále roste. Měsíční poplatky jenom Českému Telecomu v roce 2000 podle odhadů Contactelu tvořily 18 % všech plateb za přenos hlasu v pevných sítích, v roce 2001 to již bylo 19 % a v roce 2002 dokonce 27 %. Jenže v oblasti paušálních poplatků neexistuje konkurence – ta je jenom u minutových cen a tento segment trhu se kvůli růstu objemu paušálních plateb stále zmenšuje. Za paušály přitom platíme stále více, protože Telecom do svých měsíčních poplatků zahrnuje i hovorový kredit. O to méně pak zákazníci zaplatí v minutových poplatcích, což samozřejmě omezuje konkurenci.

Na poškozování konkurenčního prostředí prostřednictvím kreditu v měsíčních poplatcích poukázal i antimonopolní úřad (ÚOHS). V nedávno zahájeném řízení s Českým Telecomem v této záležitosti úřad konstatuje, že „cílem je odstranit tuto protisoutěžní vazbu v regulovaných programech v novém cenovém rozhodnutí určující maximální ceny za universální službu pro rok 2003".