Paušál za 0 korun a volání ve vlastní síti zdarma - U:fon spouští mobilní hlas

Na uvedení mobilních hlasových služeb si zákazníci čtvrtého českého mobilního operátora museli počkat více než rok. Své mobilní hlasové služby začne U:fon nabízet od 16. června 2008. Jeho nabídka vypadá ovšem velmi atraktivně – nejnižší měsíční paušál činí 0 Kč.

Ovšem i v jeho rámci platí volání v rámci vlastní sítě zadarmo. Teoreticky tak lze provolat stovky hodin měsíčně a přitom jedinou platbou bude 5 000 Kč za pořízení telefonu a 500 Kč aktivace.

Další ceny měsíčních paušálů se pohybují od 100 Kč přes 300 Kč až po nejvyšší paušál 600 Kč. Ten ale zahrnuje hned 3 nezávislá telefonní čísla. Volání zadarmo ve vlastní síti se dalo u U:fona předpokládat, nabízí ho totiž i u svých stolních telefonů.

Příjemným překvapením nabídky je ale přijatelná cena za volání do cizí sítě, která je výhodnější než u srovnatelných tarifů zbývajících českých mobilních operátorů.

Po Evropě levněji než v Česku

U:fon pokračuje ve svém pojmenovávání tarifů. Tarify totiž nesou název podle výšky měsíčního paušálu a jmenují se: Za nula, Za 100, Za 300 a Za 600. U všech je přitom volání v rámci vlastní sítě zdarma. Cena za volání na všechna ostatní česká čísla se pohybuje od 3,90 Kč u tarifů Za 300 a Za 600 do 4,90 Kč u dvou nejnižších tarifů.

Volání zdarma ve vlastní síti nabízí dosud pouze Telefónica O2 od tarifu Neon XL výše. U toho přitom činí měsíční paušál 2 000 Kč. Nabízí ale také 400 minut na volání do ostatních sítí. T-Mobile a Vodafone nabízejí volání zdarma maximálně na 4 čísla ve vlastní síti v rámci příplatků k tarifu v podobě programů Moje rodina a Kamarádi. U nich se ceny pohybují od 175 Kč za volání na jedno číslo s programem Kamarádi až po 999 Kč za volání v rámci skupiny 5 uživatelů s T-Mobile Moje rodina. V obou případech je přitom nutné připočítat cenu za hlasový tarif (178,50 Kč u T-Mobilu a 119 Kč u Vodafonu).

Měsíční paušál Volání ve vlastní síti Volání do cizí sítě Volání v rámci EU SMS do vlastní sítě SMS do cizí sítě Mobilní telefon

(se smlouvou na 24 měsíců) Mobilní telefon

(se smlouvou na dobu neurčitou) Za nula 0 Kč 0 Kč 4,90 Kč od 1,79 Kč*** 1,50 Kč 1,50 Kč - 5 000 Kč** Za 100 100 Kč 0 Kč 4,90 Kč od 1,79 Kč*** 1,50 Kč 1,50 Kč 1 000 Kč 2 000 Kč Za 300 300 Kč 0 Kč 3,90 Kč od 1,79 Kč*** 0,00 Kč 1,50 Kč 500 Kč 2 000 Kč Za 600 Rodina 600 Kč* 0 Kč 3,90 Kč od 1,79 Kč*** 0,00 Kč 1,50 Kč 2 000 Kč 6 000 Kč * obsahuje 3 telefonní čísla a 3 telefony

** Pro prvních 10 tisíc zákazníků sleva 2 000 Kč

*** Cena za volání do první zóny (pevné sítě většiny zemí EU)

Srovnatelné s konkurencí jsou i ceny SMS. Ty totiž u všech U:fonových tarifů stojí 1,50 Kč. Je to stejná cena, která platí u všech Neon tarifů O2 - s výjimkou Neon SMS - a také u Kredit 150 od T-Mobilu. U zbylých tarifů T-Mobilu a u všech tarifů Vodafonu stojí SMS 1,19 Kč. U:fon ale navíc nabízí u dvou nejvyšších tarifů SMS do vlastní sítě zadarmo.

Volání na všechna čísla v rámci EU stojí s U:fonem poměrně zajímavých 1,79 Kč. Dochází tak k paradoxní situaci, kdy za volání na britské, německé nebo jakékoli jiné pevné číslo zaplatí volající méně, než když bude volat v rámci České republiky. Pro zákazníky U:fona tak bude docela výhodné pořídit si na dovolenou SIM kartu United Mobile, SIM4Travel či jiného operátora nabízejícího příjem hovorů v zahraničí zdarma.

Rodina i kamarádi v rámci paušálu

Zajímavostí je nejvyšší tarif Za 600, který je v podstatě U:fonovou variantou tarifů pro rodinu a přátele. Nejde o žádný příplatek ke stávajícímu tarifu, ale o standardní tarif. Jeho součástí jsou tři nezávislá telefonní čísla, přičemž ceny jsou pro všechny tři stejné – 3,90 Kč za volání na všechna čísla v Česku, 1,50 Kč za SMS, ale hlavně SMS zdarma do vlastní sítě. To při paušálu 600 Kč nenabízí žádný jiný operátor.

Nové telefony

U:fon nepoužívá klasickou GSM síť, ale síť CDMA na frekvencích 410 až 430 MHz. Pro potenciálního zákazníka tak bude přechod k U:fonovi znamenat nutnost pořídit si nový mobilní telefon. Některé z U:fonových přístrojů jsme vám představili již s předstihem. Vzhledem k odlišné technologii také nabízí, a zřejmě vždycky bude, méně přístrojů než GSM operátoři.

U:fon prozatím nenabízí telefony od jedné koruny jako ostatní operátoři. Nejlevněji se dá telefon od U:fona pořídit za 500 Kč s tarifem Za 300 a se závazkem na 24 měsíců. Nejdražší U:fonův telefon stojí 5 000 Kč, které zaplatí zákazník aktivující si tarif Za nula. Pro prvních deset tisíc zákazníků je přitom připravena akční nabídka, kdy telefon stojí jen 3 000 Kč. Tuto akční nabídku již lze objednávat.

V případě "rodinného" tarifu Za 600 stojí 3 telefony 2 000 Kč, takže jeden z přístrojů přijde na necelých 667 Kč. U tarifu Za 100 zaplatí zákazníci za telefon 1 000 Kč, s tarifem Za 300 přijde na 500 Kč. Ve všech případech jde o ceny podmíněné podepsáním smlouvy na 24 měsíců.

Za konkurenčními GSM operátory zaostává U:fon také v pokrytí. Podle údajů na tiskové konferenci pokrývá v současné době U:fon 75 % populace a do konce roku by chtěl dosáhnout 84 %. To ale odpovídá jen o něco více než 60 % území. Přitom zbylí čeští mobilní operátoři nabízejí pokrytí více než 98 % území.