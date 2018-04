Patrně nejzajímavější událostí dnešního dne bude oficiální zprovoznění WAPu společností EuroTel

Patrně nejzajímavější událostí dnešního dne bude. Jistě, kdo čtete Mobil server, asi to pro vás není překvapení a dokonce docela přesně víte, co ve WAPu EuroTel nabídne, jenže dnes se ta celá služba zprovozní pro normální smrtelníky, nikoliv pro těch pár vyvolených, kteří si někde vyžumrali přístupová hesla. Nepochybuji o tom, že se posléze strhne malá retorická válka, v níž se budou oba operátoři bít v prsa, kdo tu byl s WAPem první, zda si prvenství může nárokovat RadioMobil, který řešení představil již v létě, nebo EuroTel, který ho plně funkční pouští mezi lidi. Osobně jsem pro kolumbovské -a metál by si měl z toho klání odnést ten, kdo první pustí funkční aplikace mezi lidi. Protože, přátelé, kdybychom měli být upřímní, první WAP tu stejně zprovoznil Mobil server a hodně majitelů Nokia 7110 si nastavilo naši WAP Gateway pro přístup na WAP. Sebechvála ale smrdí - v tomto okamžiku má EuroTel zpřístupněno více služeb, než my. A co je hlavní - fungují mu. Dlužno podotknout, že EuroTel je snad vůbec první operátor na světě, který nabízí solidní portfolio WAP služeb a ony mu FAKT fungují. Takové halasně aklamované portály D2 nebo Sonery jsou zatím směsicí nefunkčních odkazů optimalizovaných pro neexistující zařízení. Takže - jak si nastavit do vaší Nokia 7110 WAP se dozvíte zítra, co řekl EuroTel o WAPu ještě v krátkosti dnes a vše o WAPu stačí kliknout a být na WapServeru, kde vám poradíme, jak na WAP, abyste byli stejně tak dobří, jako EuroTel. A na závěr konstatování - konečně po dlouhé době (naposledy Go roaming) se EuroTelu podařilo RadioMobil v něčem smysluplném trhnout. Na jak dlouho? Na tahu je Paegas!