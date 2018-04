Zandl: Moderní smartphony mráz nesnáší a nic s tím neuděláme

Baterie jsou jako lidi. Nejlépe je jim za pokojové teploty. Když ji nemají, je to problém. Zatímco staré těžké NiCd akumulátory dodávaly spolehlivě elektřinu i v minus 40 °C, moderní Li-Ion baterie s tím mají problém a většina moderních akumulátorů v teplotách pod minus 20 °C nefunguje, nebo nefunguje spolehlivě. Čím nižší teplota, tím vyšší je vnitřní odpor baterie a tím těžší je pro baterii chemickou reakcí vyrobit energii.

Problém se stupňuje s módou tenkých telefonů, v nichž jsou také tenké akumulátory, navíc jen těsně a přes teplovodivý hliníkový kryt oddělené od zimního počasí. Zatímco ve starších telefonech neustále něco topilo a hřálo, spotřeba moderních je tak stlačená, že bez rozsvíceného displeje nevzniká dost tepla, které by tenké akumulátory chránilo před promrznutím.

Li-Ion baterie při teplotách pod nulou mění chemickou strukturu a ztrácejí na kapacitě. Ta se jim sice při rozmrznutí vrátí, ale v zimě se vypínají. Typickým příznakem na mobilu je prudký pád ukazatele nabití baterie poté, co telefon vyndáte z kapsy. Najednou spadne ze 70 % na 30 % a po kratším používání má takový iPhone (nebo jiný smartphone) v teplotách pod nulou tendenci se vypínat. Po připojení k nabíječce v teplé místnosti je za pár minut dobito zpět na původní hodnotu.

Podobné problémy nastávají při vyšších teplotách přes 35 °C. Například iPhone má v sobě teplotní pojistku a telefon při teplotách kolem 40 °C opět odmítá fungovat.

Co s tím? V podstatě nemáte moc možností. Je to problém, který je společný všem Li-Ion bateriím včetně těch polymerových. Některé powerbanky to mazaně řeší tím, že se nabízejí s NiMH akumulátory. Ty zase mají jiné problémy, ale jako záloha do zimy se hodí. Apple se to snaží řešit zvláštní konstrukcí polymeru, ale zatím bez úspěchu. V nových telefonech přidal čidlo teploty a vlhkosti, ale také bez pozorovatelného úspěchu.

Tenké kovové telefony budou mít mimo teplotní rozsah 0 - 30 °C s akumulátory problémy a nebude na ně spolehnutí. Jedinou pomocí je nosit je v teplé kapse na těle, ale až je vyndáte ven, během pěti až deseti minut promrznou a kapacitu ztratí. Počítejte s tím, že iPhone venku v minus pěti po půlhodině sníží kapacitu z plného nabití na dvacet procent a následně jej elektronika telefonu automaticky vypne.