Patria.cz: Mlynář podpoří výplatu dividendy v Českém Telecomu

Stav, kdy v Českém Telecomu není dlouhodobě vyplácena dividenda, považuje ministr informatiky Vladimír Mlynář za nenormální. Bude proto alespoň nějakou výplatu dividendy v letošním roce podporovat. Mlynář to dnes uvedl v rozhovoru pro server Patria.cz.

Dividendová politika Českého Telecomu však bude podle ministra ovlivněna výsledkem jednání o koupi 49procentního podílu v Eurotelu. Tato jednání stále probíhají a podle Mlynáře je šance na jejich uspokojivý výsledek dobrá. Upozorňuje však, že dokud není podepsána smlouva, zůstává vše otevřené. Konečné rozhodnutí by mohlo padnout na valné hromadě Českého Telecomu, která se uskuteční 13. června.

Vláda podle Mlynáře počítá s privatizací Českého Telecomu do roku 2005. Pokud by se ale objevili seriózní zájemci o privatizaci dříve, Mlynář by se diskusi o prodeji nebránil. Český telekomunikační trh považuje Mlynář za nevyvážený, neboť na jedné straně stojí dominantní Český Telecom a na straně druhé mnoho menších alternativních operátorů, jejichž schopnost skutečně konkurovat Českému Telecomu je omezená.