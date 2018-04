Patentové poplatky tvoří až 30 procent z ceny nového smartphonu

Toto zjištění publikovali ve zprávě The Smartphone Royalty Stack: Surveying Royalty Demands for the Components Within Modern Smartphones právníci Joe Mueller a Tim Syrett ze společnosti WilmerHale spolu s viceprezidentkou právních a korporátních záležitostí Intelu Ann Armstrongovou.

Podle zprávy patří z ceny smartphonu za 400 dolarů (zhruba osm tisíc korun) celých 120 dolarů (2 400 korun) právě patentovým poplatkům. To znamená, že zákazník zaplatí 30 procent z ceny pouze za patentové poplatky. To téměř odpovídá ceně všech komponent, ze kterých je smartphone vyroben. Průměrná cena smartphonu byla na konci roku 2012 450 dolarů, nyní klesla na 375 dolarů.

Zpráva poukazuje na paradox, kolik stojí patentové poplatky a komponenty, kterých se ony patenty týkají. Jako příklad je uveden poplatek za použití technologie LTE, který stojí 60 dolarů (1 200 korun) pro jeden smartphone s prodejní cenou 400 dolarů. Přitom součástka, která smartphonu umožňuje využívat LTE, stojí okolo 10 až 13 dolarů (200 až 260 korun).