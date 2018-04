Začala klíčová bitva Applu se Samsungem. Ve hře jsou patenty za miliardy

Apple a Samsung vedou právní válku v několika zemích světa, v níž se navzájem obviňují z porušování svých patentů. Obě firmy se snaží ovládnout rychle rostoucí trh s populárními mobilními přístroji, soudní přelíčení v San José tudíž bude určující pro klíčový americký trh.

Spor v Kalifornii začal už loni, kdy Apple svého rivala zažaloval kvůli údajnému kopírování jeho telefonů iPhone a tabletů iPad. Samsung ale podal protižalobu a bude chtít prokázat, že Apple se snaží potlačit konkurenci, aby si zachoval "horentní" zisky.

Na počátku tohoto měsíce už přitom Samsung ve sporu utrpěl první porážku. Soudkyně Lucy Kohová totiž předběžným opatřením zakázala prodej tabletů Samsung Galaxy 10.1 na americkém trhu. Apple tak získal důležitý první bod.

Vzápětí byl předběžně zakázán prodej mobilního telefonu Galaxy Nexus. Samsung se proti oběma zákazům odvolal.

Samsung by mohl napadnout podjatost poroty

Soudní proces v pondělí začal výběrem desetičlenné poroty. Před budovou federálního soudu byla dlouhá řada lidí, když začali přicházet právníci, novináři a různí pozorovatelé. Očekává se, že líčení bude trvat minimálně čtyři týdny.

Porota nejprve vyslechne argumenty obou stran. Pak bude muset u každé námitky dosáhnout jednomyslného verdiktu a říci, zda má pravdu Apple, nebo Samsung.

Vzhledem k tomu, že sporem se zabývá soud v Kalifornii, kde je Apple ikonou a zároveň významným zaměstnavatelem, je podle právních expertů možné, že Samsung vezme tento fakt během výběru poroty v úvahu a naznačí, že by porota mohla být zaujatá.

"Samozřejmě pokud bych já byl Samsung, zajímal bych se o to, co si potenciální porotci myslí o Applu. Vzhledem k tomu, že je to tam významný zaměstnavatel," poznamenal právní konzultant organizace Empirical Creative James Dobson, jehož citovala agentura Reuters. "Porotci ale v zásadě chtějí odvést dobrou práci a ten případ rozhodnout podle toho, jaká fakta uslyší," dodal.