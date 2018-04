Samsung dává chytrým hodinkám smysl, z ruky udělají projekční plátno

O velmi zajímavém patentu Samsungu informoval server SlashGear.com, detailní popis naleznete na webu příslušného úřadu. Koncept naznačuje, kudy by se vývoj chytrých hodinek mohl v budoucnu vydat. Zatímco u mobilů se projektor zrovna neuchytil, na zápěstí by možná dával mnohem větší smysl.

Princip patentu je jednoduchý: na jedné straně hodinek jsou projektor a kamera. Zatímco projektor na ruku zvětšený obraz displeje promítá, kamera snímá pohyb prstu a vyhodnocuje tak uživatelovy pokyny. Celý systém je ovšem složitější a v detailnějším popisu nalezneme i zmínky o dalších potřebných senzorech. Součástí má být i technologie, která pro jistější ovládání a správné zobrazení rozhraní analyzuje tvar ruky uživatele.

Samsung mimo jiné v patentovém podání na ilustracích ukazuje, jak snadno by se s takovými hodinkami dala zadávat například čísla. Posloužit k ovládání by pak mohly i klouby prstů. Inovativní přístup k ovládání hodinek vyvolává i mnoho otázek, například jak se přizpůsobí rozhraní velikosti ruky, citlivost kamery pro rozlišení dotyku či to, jak vyřešit univerzálnost produktu pro praváky a leváky.

SlashGear ovšem správně upozorňuje, že se tento patent zdaleka nemusí dočkat přetavení v reálný produkt. Ne vždy se totiž to, co si výrobci patentují, skutečně i na trhu objeví. Často je to jen ochrana nápadu, kterému firma věří, ale nyní jej ani neumí vyrobit. Do budoucna tak má jistotu, že pokud by někdo s podobným produktem skutečně přišel, může svůj patent uplatnit.

Segment chytrých hodinek začal v poslední době vykazovat velký růst. Podle analytické společnosti Strategy Analytics už prodeje chytrých hodinek v posledním loňském kvartálu překonaly klasické švýcarské hodinky (více zde).