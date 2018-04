Patent komunikátoru od RIM s otočnou QWERTY klávesnicí

První patent jako by z oka vypadl staršímu Siemensu SK65. Stejně jako on má patent od RIM nezvyklou otočnou QWERTY klávesnici, která není v zavřeném stavu patrná. Je s podivem, že si společnost RIM patentovala konstrukci, která je již několik let komerčně dostupná. Více o tomto patentu si můžete prohlédnout na stránkách amerického patentového úřadu zde.

Druhý patent popisuje zařízení z nezvykle řešenou QWERTY klávesnicí, která slouží i jako klasická numerická klávesnice. Více o tomto patentu na stránkách amerického patentového úřadu zde.