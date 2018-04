Z mobilu vyndáte zadní displej s kamerou a pověsíte si ho před oči

Na první pohled se zdá, že LG začalo pokukovat po svém vlastním modulárním telefonu. Situace se má ale spíše tak, že by si firma ráda razila vlastní cestu v tomto novém přístupu k mobilním technologiím. Její nejnovější patent odnímatelné kamery z těla telefonu sice můžeme k modulárním konceptům zařadit, myšlenka za tímto vynálezem je trochu odlišná.

Modul se zadní kamerou by totiž měl být schopný fungovat samostatně, tedy mít vlastní elektroniku včetně bezdrátového čipu, zdroje energie i malé obrazovky. Nápad za celým konceptem je takový, že by tento modul uměl s mobilem bezdrátově komunikovat a přenášet informace či video. Uváděný dosah spojení skrze Bluetooth by měl činit asi 10 metrů.

Díky zabudované obrazovce by přenos videa měl být oboustranný, využívající zároveň i přední kameru na telefonu. Aby toho nebylo málo, modul by se také dal zasunout do řemínku na ruce a fungovat jako chytré hodinky.

Spekuluje se, že rozměry tohoto samostatně fungujícího modulu by měly být podobné jako velikost iPodu Nano. Vzhledem k množství potřebné elektroniky je tato velikost celkem obdivuhodná. Jaká bude ovšem reálná výdrž baterie modulu, je zatím nejasné.

Jeden z nákresů naznačuje, že modul bude vhodný k použití i jako „chůvička“, tedy na hlídání dětí skrze přenášený obraz do mobilu. Další zase znázorňuje modul na nástavci cyklistické helmy, aby se jeho obrazovka nacházela v úrovni očí cyklisty.