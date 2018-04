Pátek – černý den EuroTelu

Firma EuroTel má téměř zázračnou vlastnost vybírat si své smolné chvíle v jediný den. Ilustrativním příkladem sice stále zůstává trojjediný stoletý výpadek sítě v roce 1997, ale ani pátek 17. září 1999 nebyl v mnohém ohledu výrazně lepší.

Vše se událo poměrně náhle – EuroTel rozesílal tiskovou zprávu (Doporučuji přečíst ji zde) týkající se zlepšené ochrany Go kuponů a Go karet. Pokud si tiskovou zprávu přečtete bez znalosti hlubšího pozadí věci, patrně nemáte šanci pochopit, o co tu šlo. Oznámení, že společnost EuroTel, že „učinila další krok ke znemožnění nezákonných pokusů o zneužití populárních předplacených karet - GO kupónů - přidáním další úrovně bezpeční„ asi mnoho neřekne. Přesto je tu jedna věc patrná – EuroTel měl závažné problémy s Go kartami, jinak by nevylepšoval jejich bezpečnost.

Tisková zpráva pro nás tentokráte představuje důležitý opěrný bod. Především z její dikce je patrné, že na jejím vzniku se zřejmě nepodílela tisková mluvčí EuroTelu Iva Taťounová. Tisková zpráva totiž postrádá nosnou myšlenku obestřenou hustou PR mlhou, kterou vytvářejí profesionální tiskové mluvčí. Celá Patrick Zandl nás totiž informuje o tom, že došlo k jakési úpravě v rámci zachování bezpečnosti. Proč tato úprava proběhla, zřejmé není – slovíčko „podvod„ je zmíněno jednou a jakoby mimochodem, zprávu je třeba číst velmi pozorně, aby člověku došlo, že bezpečnostní problém postihl pár karet.

Tisková zpráva systematicky motá dohromady Go karty a Go kupony – všechna čest, pokud EuroTel prodal 1,8 milionů Go karet, ale proč tedy v téže zprávě hlásí jen 810 000 klientů? Řekl bych, že nemusím snášet více důkazů pro domněnku, že tiskovou zprávu již nepsala Iva Taťounová. Legitimní otázka zní, proč ještě v poslední den svého působení v EuroTelu nepodala společnosti pomocnou ruku a nenapsala ji sama. O tom bude řeč později.

Co se tedy vlastně stalo? EuroTel měl již delší dobu problémy s Go kartami. Zástupce generálního ředitele pan Winkler sice odmítl s poukazem na probíhající vyšetřování upřesnit, o jaký problém šlo a pouze řekl, že bylo možno „identifikovat kartu bez jejího rozbalení„. Neoficiální zdroje nám podstatu problému upřesnily – kdosi našel metodu, jak ze zabalené Go karty získat číslo jejího Go kuponu. Znalost tohoto čísla vám stačí k nabití Go karty o dalších 500 Kč. Zákazník, která si koupil Go kartu, ale o svých 500 Kč pro telefonování přišel a EuroTel mu je musel refundovat. Podle dalšího zdroje se toto stalo na cca. 30 000 Go kartách, tedy v celkové sumě 15 milionů Kč.

EuroTel ve své tiskové zprávě zmiňuje prohřešek u 40 karet, ale nezdá se mi, že by nad tímto počtem nemávl někdo rukou a pustil se do opatření výrazně dražších. EuroTel prý celou akci ukončil trestním oznámením na sedm lidí, z nichž někdo měl sedět vysoko. Tiskové oddělení Policie ČR je zatím ale skoupé, co se identity obviněných týká.

Do této honičky na defraudanty připadl ještě odchod tiskové mluvčí EuroTelu Ivy Taťounové. Ani EuroTel ani sama Iva Taťounová neuvedli bližší vysvětlení, než touhu po změně. Touha po změně ale není věc, která se rodí ze dne na den, s tiskovým oddělením většina novinářů hustě komunikovala a žádné indikace blížícího se odchodu zde nebyly. Také zmatek s tiskovým oddělením, který nastal v pátek, byl neobvyklý – do tiskového oddělení se nedalo dovolat na přímá čísla a spojovatelka na ústředně odmítala na tiskové oddělení spojit a přepojovala na mně doposud neznámou slečnu, která ale byla plně informována. Také okamžitá změna PR agentur byla dosti neobvyklá a dopředu se o ní nic nevědělo. Proč tak náhle?

Sám Alexander Winkler popřel informaci, že by odchod Ivy Taťounové souvisel s podvody na Go kartách, horší čas a mlhavější situaci si ale firma pro její odchod vybrat nemohla. Jedna věc je jistá – pokud by opravdu obojí dvojí spolu souviselo, EuroTelu by se to utajit nepodařilo. Ačkoliv dnes ve firmě vládne dosti rozpačitá nálada související s několikerými vyhazovy, tajemství se pod pokličkou dlouho neudrží už proto, že do něj je zatažena i Policie.

Více zajímavé ale bude to, jak změna tiskové mluvčí bude souviset s proměnou image společnosti a corporate strategy. Vydá se EuroTel lidštější cestou, než jakou kráčel doposud?