Páté předvánoční PDA zastaveníčko

Jde do tuhého - vemte si TicTac!

Je 12. prosince, a to už pomalu přestává veškerá legrace. Odkládat není co a je třeba promazat kolena a vyrazit za nákupy. Jen doufám, že budete mít větší štěstí než já, kterýžto jsem si pro svůj předvánoční nákup vybral čas, kdy nějaký pitomec nahlásil bombu v nákupním centru Olympia. Je ale pravda, že takto prázdnou jsem Olympii ještě nikdy neviděl. Můj pečlivě připravený seznam v HandyShopperu vzal ovšem ten večer zcela za své...

Zkrátka chce to klid - tak si dejte TicTac. Nebo si stáhněte vánoční PocketPC hru TicTacToe, máme ji od výrobce (Game Energy) jako předvánoční dárek zcela zdarma.

A že máte PalmOS handheld? Tak si TicTacToe stáhněte tady - není sice ve vánočním balení, ale je taky zdarma!

Mladí ležáci - staří žebráci...

... řekli si zřejmě někteří výrobci PDA software, kteří zabalili své neprodejné favority do přitažlivého obalu, od celkové ceny odečetli pět babek a balíček převázali stužkou bombastické reklamy a popsali slogany o supervýhodné předvánoční nabídce. Pozor na ně - problém je totiž v tom, že na trhu je i několik skutečně výhodných vánočních balíčků, o kterých se vyplatí uvažovat (třeba námi minule představený balíček Sunnysoftu).

Rozhodně zde nebudu jmenovat (i foto je jen ilustrační), ale dávejte si pozor i před Vánoci na skutečný obsah balíčků s lákavými obaly...

Už máte stromeček?

A už víte, co na něj? Pokud chcete něco "echt" originálního, nechte se inspirovat vánočními tématy pro vaše PocketPC...

Chce váš syn snowboard?

Pokud vás osud vehnal do úzkých a nemůžete si opravdický snowboard letos dovolit, zkuste to s Snowboard Bobem.

Něco mi říká, že to sice nevyhrajete, ale lamentací bude o něco méně. A 8 USD za program vás snad nezabije, ověřte si ale, jestli má skutečně PalmOS handheld - s Psionem, či iPAQem byste měli už definitivně po vánocích...

Čekáte pod stromečkem nové PDA? A co s tím dosavadním? Máme tu pro vás několik tipů na ...

... milosrdný odchod veteránů

spojený navíc s uctíváním tradičních tradic, čímž překvapivě vzdáme nečekaný hold staromilcům v tomto beznadějně progresivním světě...

Lití PDA (dříve známé jako lití olova)

Nad plamenem se na kovové lopatce rozžhaví vaše PDA až k bodu tání. Připraví se nádoba s vodou, kovový lavor nebo podobná nádoba a tekoucí PDA se do ní opatrně, ale naráz vlije. Vznikne tak odlitek velmi abstraktních tvarů. Přítomní se pak snaží rozpoznat, čemu (komu) je odlitek podobný. Podle tvaru se pak usuzuje, co koho čeká.

Hozený handheld (v minulém století se házel zastaralý střevíc)

Svobodné dívky hodí handheldem přes hlavu. Obrátí-li se displejem nahoru, zůstanou doma. Obrátí-li se displejem dolů, provdají se a odejdou.

Krájení PDA (dříve se krájelo jablko, chápete to?!)

Po štědrovečerní večeři se elektrickým nožem či kotoučovou bruskou přepůlí PDA, ale kolmo na osu, napříč. Obě poloviny se všem ukáží a záleží na tom, jestli se podařilo přeříznout i displej. Pokud se podařilo přepůlit displej, sejdou se všichni za rok ve zdraví. Pokud je displej nepoškozený, pak někdo z přítomných těžce onemocní, nebo zemře. Důležitá poznámka: Tohoto zvyku se není třeba bát, tedy pokud nepůlíte rozložené Clié NR/NX. Náš malý hint: Clié NR/NX před půlením nejprve přiklopte oběma díly k sobě. )

Pouštění handheldu (hmm, používaly se prý archaické ořechy)

Připraví se lavor s vodou a staré vánoční svíčky. Rozpůlíte PDA, vykucháte Dragonball a ostatní zbytečnosti a do prázdných polovin se nakapaným voskem upevní vždy po jednom úlomku vánoční svíčky. "Lodičky" se zapálenými svíčkami se nechají plout po vodě. Majitele lodičky, která vydrží nejdéle svítit a nepotopí se, čeká dlouhý a šťastný život.

A nakonec jednu vánoční horrorovou

(zpívá se na nápěv jedné známé písně)

Tiše a ochotně

můj palmík na plotně leží, stále leží,

nikdo si nevšímá,

jak displej mění se v dým...

Tak zase pá pá za týden !

To už budou Vánoce opravdu co by dup, vždyť dnes to mají Santa s Ježíškem za dvanáct (jen Děda Mráz s Jolkou si lebedí, protože mají ještě týden čas...).