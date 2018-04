Patchněte si Siemense řady 65

V současné době nejsou k dispozici patche v klasické formě VKP, nýbrž skryté funkce, které se dříve museli aktivovat pomocí patchů, se nyní mohou aktivovat pomocí programu Siemens service Profile 1.0. Jak se to přesně dělá Vám popíšeme v následujícím článku.

Co k tomu je potřeba?

Program Siemens Service Profile 1.0

Program Siemens EEPROM Tool 3.0

Mobilní telefon Siemens řady x65

Datový kabel s podporou servisních operací

Tento program umožňuje pouhým zápisem do paměti EEPROM telefonu aktivaci služeb, kvuli kterým jsme dříve museli aplikovat příslušné patche. Operace je to rychlá, měla by být i bezproblémová, ale i přesto nabádáme k zvýšené opatrnosti! Všech pět námi popisovaných operací bylo úspěšně vyzkoušeno na mobilních telefonech Siemens CX65, Siemens M65 a Siemens S65.

Upozornění - veškeré zásahy do mobilního telefonu mohou být nebezpečné a autoři článku neručí za škody způsobené tímto návodem!

Jak na to?

Před jakýmikoliv operacemi doporučujeme zazálohovat si EEPROM! Budete potřebovat program Siemens Service Profile. Nainstalujte a spusťte. Po levé straně uprostřed najdete políčka pro nastavení připojení programu k mobilnímu telefonu. Vyberte zde port, ke kterému je připojen servisní kabel.

Mobilní telefon vypněte a připojte ke kabelu. Stiskněte tlačítko Read from phone a poté krátce červené spínačí tlačítko na svém telefonu. Když se vše povede, program se spojí s telefonem a můžete pokračovat. Jestli se ovšem tak nestalo, nezoufejte.

Existuje ještě možnost, jak tuto proceduru obejít. Celou EEPROM můžete můžete načít jiným programem,například Siemens EEPROM Tool 3.0. Jak přesně na to se dozvíte co nejdříe v našem dalším článku. Jakmile ji máte, otevřete příslušný soubor tlačítkem Load from file.

Nyní bute pracovat s EEPROM již uvnitř programu. Pole Edit data máte rozdělené na dvě části, a to Operators: a Phone Settings:.

V prvním si vybíráte, jak sám název napovídá, mobilní operátory, pro které budou platit Vámi provedené změny. Zde doporučujeme zvolit Any operator,což znamená platnost pro všechny operátory. V kolonce Phone settings naleznete ukryté položky, ovlivňující chování telefonu.

My si zde popíšeme čtyři: Disable AirCheck, Band selection, Network Line a DES support a jako pátou funkci urychlení spouštění předdefinovaných akcí na alfanumerických klávesách. Jednotlivé funkce se aktivují tak, že příslušné políčko patřící k jednotlivé funci vyškrtnete - to znamená, že bude prázdné.

Disable AirCheck



Převedo do českého jazyka to znamená vypnutí pro mnoho z nás zbytečné hlášky při zapnutí telefonu, oznamující skutečnost, že chceme zapnout telefon - zda to myslíme "vážně". K vypnutí této hlášky nám stačí vyškrtnout políčko příslušející k danému textu.

Band selection



Tato volba nám umožní v menu telefonu zvolení si frekvence sítě, kterou chceme přednostně užívat. Na výběr máme hodnoty 900/1800/1900 MHz. Když zvolíte pásmo 1900MHz, nikam se nedovoláte, protože tot pásno využívají sítě amerických mobilních operátorů, u nás se nepoužívá.

Disable network Line



Tato hodnota ovlivňuje zobrazení grafického symbolu vybraného pásma v pohotovostním menu telefonu. Tento symbol najdeme u ikonky síly signálu sítě.

Zrychlení přistupu k předdefinopvaným funkcím



Jistě máte nadefinováno po stisku některé s alfanumerických kláves - 1 až 9 - spuštění nějaké funkce. Tato hodnota, která se ukrývá v prvním řádku v kolonce Phone settings:, umožňuje zrychlení spouštění techto příkazů odstraněním jednoho dotazu o potvrzení spuštění!

Všechny možnosti můžete libovolně kombinovat, nejlépe zatrhněte/odtrhněte všechny najednou.

A jak dál?



Nyní již nezbývá niz snazšího, než nahrát námi modifikovanou EEPROM do telefonu. V případě, že se Vám mobilní telefon spojil s programem, stiskněte tlačítko Write to phone. Pokud ne, stiskněte Save to file a soubor následně uložte na místo pomocí programu Siemens EEPROM Tool. Telefon musí být při této operaci opět vypnutý!

Na konec, když vše proběhne v pořádku, nezbývá nic jiného než telefon zapnout a užívat si nově přidané funkce.

Tento článek byl připraven ve spolupráci se serverem Beinspired.cz