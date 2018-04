Patch na displej m125 - DockWare 2.0 - a další aktuality

Richard Owen: Palm má nyní lepší management a PalmOS5 vypadá slibně! Mazingo vydělává na pornografii!

Richard Owen je generální ředitel společnosti AvantGo a poskytl včera velmi otevřený rozhovor Brighthandu. O možné spolupráci s Palm Inc a Microsoftem, o Mazingu a RIM, ale taky o AvantGo ze všech stran si můžete přečíst zde.

Máte Palm m125 s problémovým displejem?

Někteří uživatelé Palmu m125 hlásili malé potíže s nastavením digitizéru na svém handheldu - tu a tam se nemohli trefit do správné ikonky, problém třeba dělalo nakreslit rovnou čáru atd. Palm Inc. nyní vydal opravný patch, který by měl uvedený problém řešit, zlepší prý i rozeznávání Graffiti tahů. Je určen jen pro tento model.

Dockware - je dvojka!

Taky vám běží "v kolébce" DockWare? Tento program od Illiumsoft je jakýmsi přizpůsobitelným kalendářem a hodinami na vašem stole. Oproti konkurenci má dvě velké výhody - je multiplatformní (existuje ve verzích pro PalmOS, PPC a HPC) a má svoji freeware variantu - plně funkční, i když oproti verzi DockWare Pro trošku okleštěnou...

Dvojka přinese lepší kontrolu nad ukládáním obrázků (třeba na CF/SD kartu), alarm v kolébce, další přechody mezi obrázky a optimalizaci barev. Můžete rovněž určovat pořadí zobrazených obrázků. Verze 2.0 je zatím pouze pro počítače s PPC/HPS.

Handmark + Rand McNally - spolupráce

Dohodu o vzájemné spolupráci uzavřely firmy Handmark (výrobce PalmOS software) a Rand McNally (výrobce map a GPS modulů). Dohoda spočívá ve vývoji a prodeji map a "cestovatelských" programů pro handheldy. Prvním počinem by měl být starý známý StreetFinder Deluxe Mobile Edition (u nás nepoužitelný, neboť obsahuje jen mapy USA)