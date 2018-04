Propašovat iPhony není snadné. Celníci zabavili již stovky kusů

Zatím největší úspěch si připsali celníci na letišti v Šanghaji. V zavazadlech dvou cestujících, kteří přiletěli z Tokia, se podle pracovnice šanghajského celního úřadu podařilo odhalit neuvěřitelných 453 kusů iPhonů osmé generace. Tamní celníci dosud zabavili údajně již zhruba 700 přístrojů.

Novinky se snaží do Číny propašovat lidé z různých koutů světa. Není nijak výjimečné, že se celníkům dostanou do rukou telefony z americké či australské distribuce. Nejčastěji však mají telefony původ v Hongkongu, který je Číně nejblíže. Čínské orgány přijaly řadu opatření, která mají pašování iPhonů do Číny zabránit.

Obezřetní jsou však i hongkongští celníci. Těm se podařilo zadržet například 31letého muže, který se snažil v autě přes hraniční přechod převézt do Číny celkem 67 iPhonů 6 a čtyři iPhony 6 Plus. Kromě toho měl v palubní desce a ve dveřích schováno navíc i 60 použitých telefonních displejů. Hodnota pašovaného zboží byla odhadnuta na zhruba 400 tisíc hongkongských dolarů (více než 1,1 milionu korun). Muži nyní hrozí sedmileté vězení a mnohamilionová pokuta.

Vynalézavost pašeráků přitom nezná mezí. Díky rentgenovým kontrolám odhalili celníci iPhony schované například v krabicích od čaje či oblíbených amerických tyčinek Twinkies, v plechovkách od kávy či v krabicích od zubních past. Několik mužů se pak snažilo telefony do Číny propašovat v malém člunu. Sice se jim před celníky podařilo utéci, ale o všech 286 iPhonů v odhadované hodnotě 1,6 milionu hongkongských dolarů (4,5 milionu korun) přišli.

Například na černém trhu v Šen-čenu startuje cena iPhonu 6 v 16GB provedení na částce 6 183 jüanů (téměř 22 tisíc korun). Větší iPhone 6 Plus shodné paměti pak vyjde na 8 300 jüanů, tedy na 29,5 tisíce korun. Přitom již od 17. října bude možné v Číně koupit základní iPhone 6 za oficiální cenu 5 288 jüanů (přibližně 18 800 korun), iPhone 6 Plus v 16GB provedení pak za 6 088 jüanů (téměř 21 700 korun).

Zatímco Apple spustí předobjednávky až 10. října, čínští mobilní operátoři tak již učinili. Po pouhých šesti hodinách ohlásili již dva miliony zájemců. Před první vlnou prodeje nových iPhonů sice Apple přijal dvojnásobný počet předobjednávek, trvalo mu to však 24 hodin a navíc přicházely z deseti zemí. Předobjednávky u čínských operátorů tak potvrzují vysoký zájem o novinky mezi místními mobilními uživateli.

Nedočkaví zájemci by si přitom za sumy, které nyní zaplatí na černém trhu za základní provedení nových iPhonů, mohli za necelé dva týdny pořídit verze s větší uživatelskou pamětí. V případě menšího iPhonu 6 by se mohli těšit z provedení s 64GB pamětí, u 5,5" phabletu pak dokonce z nejvyšší specifikace s pamětí 128 GB. A v obou případech by navíc ještě ušetřili. Jenže touha vlastnit novinku dříve než jiní je patrně v mnoha případech silnější.