Páskový kabel pro displej Psion Series 5mx

Velmi zajímavá informace ohledně dostupnosti nechvalně známých páskových vodičů se objevila na německém serveru PsionWelt . Páskový kabel totiž patří mezi nejvíce zatěžované konstrukční komponenty Psiona Series 5mx a trpí známými "lámacími" neduhy. Protože jsou vodiče namáhány de facto při každém otevření displeje Psiona Series 5mx, po několika letech se obvykle poškodí, přesněji řečeno mechanicky naruší a pak se nestačíte divit, jak podivně se displej Psiona začne chovat - pokud tedy vůbec ještě funguje. Fotografie několika z nejvíce namáhaných částí kabelu jsou na následujících fotografiích, zbytek fotek najdete tady . Cena originálního kabelu není právě nejnižší, díky několika nadšencům používajícím Psiona takříkajíc až "za hrob", kteří objevili zatím blíže nespecifikovaný zdroj těchto kabelů, si za 8 až 10 týdnů bude prý možné páskový kabel koupit. Cena kabelu by neměla převýšit 30 EUR včetně poštovného při jeho zaslání do ciziny, zatím ale nebylo zveřejněno, do jakých zemí bude kabel možné poslat, ani jakým způsobem bude probíhat platba. E-mailovou adresu na případnou objednávku kabelu najdete rovněž na serveru PsionWelt, a pokud se Vám bude zdát poněkud podivná, nejste sami :-).