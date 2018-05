Místo suvenýru si z Dubaje vezl iPhony za miliony. Celníkům neunikl

Pašování drahých smartphonů je pro pašeráky lukrativní záležitostí - telefony nakoupené na trhu s podstatně příznivější cenou totiž následně prodají s vysokým ziskem. Ovšem pouze za předpokladu, že během své mise neupoutají pozornost celníků. Riziko odhalení či hrozbu vysokých postihů si však mnozí kvůli vidině rychlého výdělku nepřipouští.

Stejně sebevědomě se patrně cítil i třiapadesátiletý muž, který do Nového Dillí přicestoval z Dubaje s opravdu netradičně početným suvenýrem. Není sice známo, čím konkrétně na letišti upoutal pozornost zdejších celníků, nicméně u nich vzbudil podezření. Ve chvíli, kdy letiště opouštěl zelenou zónou, tedy cestou určenou pro cestující, kteří nemají nic k proclení, jej zadrželi a odvedli ke kontrole.

Ve svém úsudku se skutečně nemýlili. Podle portálu India Today totiž u podezřelého muže během kontroly našli překvapivé množství iPhonu X. Zadržený se snažil propašovat z Dubaje do Indie celkem sto kusů vrcholného iPhonu v celkové hodnotě zhruba 8,5 milionu indických rupií, tedy v přepočtu téměř 2,7 milionu korun.

Současný top smartphone Applu je totiž v Dubaji podstatně levnější než na indickém trhu. Zatímco v Indii základní 64GB model iPhonu X stojí zhruba 95 tisíc rupií (přibližně 30 tisíc korun), v Dubaji jej lze pořídit za 4 304 emirátských dirhamů (cca 25 tisíc korun), což je necelých 79 tisíc rupií. Obdobný cenový rozdíl je i u vrcholné 256GB verze, která v Indii vyjde na 108 tisíc rupií (zhruba 34 tisíc korun), přičemž v Dubaji stojí 4 965 dirhamů (necelých 29 tisíc korun), tedy v přepočtu jen 91 tisíc rupií.

I s předpokládaným prodejem hluboko pod oficiální prodejní cenou to pro úspěšné pašeráky vzhledem k obejití povinnosti proclení představuje stále slušný výdělek. Na letišti v Novém Dillí zadržený muž ovšem úspěšný nebyl. Nejen že mu byly všechny telefony zabaveny, ale nyní jej čeká vyšetřování a pravděpodobně i následné obvinění z pašování.

Telefony si lepí přímo na tělo, používají i drony

Pašeráci jsou přitom opravdu vynalézaví. Například v lednu 2015 se muž z Hongkongu pokusil propašovat do Číny celkem 94 iPhonů 6, 6 Plus a i několik kusů starších generací. Přilepené je měl lepicí páskou přímo na svém těle (více viz Pašerák si na tělo přilepil 94 iPhonů. S divnou chůzí ho chytili).

Obdobný fígl použila loni v červenci i žena, která pozornost celníků upoutala především tím, že v teplém počasí byla oděna do tlustého svetru a široký pas ani hruď neodpovídaly jejím hubeným nohám a rukám. Pod tlustým svetrem totiž z Hongkongu do Číny pašovala celkem 102 iPhonů a 15 hodinek Tissot.



Letos v březnu pak čínské úřady odhalily opravdu netradiční způsob pašování smartphonů z Hongkongu - pašeráci k tomu použili drony, pomocí nichž mezi dvěma budovami napnuli 200metrové lano. Po něm si pak v noci v igelitových taškách posílali až 15 tisíc telefonů denně. Čínský gang tímto způsobem do Číny propašoval telefony za údajně zhruba 80 milionů dolarů, tedy v přepočtu za 1,7 miliardy korun.