Partyzánská válka v mobilních telefonech

Nejslabším článkem nabídky Nokia na letošním podzimním/zimním trhu je malý výběr modelů pod 100 gramů. Jediným telefonem v této kategorii je 8810 určená ale pouze pro GSM - 900 a té chybí pokročilé technické parádičky jako hlasové vytáčení. V oblasti GSM 900/1800 se ale Nokia nádherně uvolnila ze sevření konkurence Ericssonu a Motoroly sérií těžkých úderů; jmenovitě mobilními telefony 6110, 5110 a 3210. V Severní Americe soupeření v kategorii miniaturních telefonů tuto zimu teprve začíná, ale na trzích GSM jsou multipásmové telefony již dlouho významným znakem konkurenceschopnosti.

Již zkraje letošního podzimu ohlásila Nokia model 8850, vážící 91 gramů, který má všechny znaky high-endu jako je modře podsvícený display nebo hlasové vytáčení jediným problémem je cena, odhadovaná na 1000 dolarů; tento telefon je jednoznačně luxusní výrobek určený pro úzkou skupinu zákazníků.

V těchto dnech ale Nokia ohlásila telefon 8210, jehož objevení se zcela mění úhel pohledu na sortiment Nokia. Nokia 8210 váží 79 gramů, umí posílat obrázky, vytáčet na povel, připojovat se přes infra port, měnit kryty atd. Odborníci očekávají cenu nižší než 8850 a na trhu by měla být v době vánoční. Jako sportovnější verze Nokia 8850 rozšiřuje 8210 spektrum modelů a to právě v době zostřování konkurenčního boje. Nokia tak může být jedinou značkou s důslednou segmentací trhu v kategorii 90 gramů. Pokud jde o výkony, telefony různých výrobců se příliš neliší. Infra port, hlasové vytáčení, vibrace a tak dál a tak podobně. Design a vyhraněnost pozice na trhu jsou důležité právě nyní, alespoň do té doby, než se důraz přesune na nové technologie jako jsou WAP, Bluetooth a GPRS.

Ericsson a Motorola mají oba po jednom přitažlivém ultra lehkém telefonu a Nokia umísťuje svou 8850 nad ně s cílem zaujmout nejbohatší zákazníky a docílit tak prodejů s vysokou mírou zisku. Nokia 8210 se dá vykládat jako další úder, tentokrát na střední pásmo; jde o telefon mladší vizáží a stylem. Ukázkový příklad segmentování trhu. 8850 je dražší a drží si ostentativní odstup od konkurence; 8210 je levnější, má větší šmrnc a více barev a uchází se o zájem širší veřejnosti. Jednoduše vyměnitelné barevně kryty odpálí raketový růst prodeje stejným způsobem, jakým se to právě teď děje s modelem 3210 v Evrop a v Asii.

Nokia, místo toho, aby se přímo přetlačovala s Ericssonem T28 a Motorolou V3688, si chytře nadešla Ardenami devadesátigramových telefonů. Telefony Nokia nejsou pouhým odznakem úspěšnosti či zazobanosti obchodníků. Jde buď o opravdovou luxusní hračku (8850) nebo o přitažlivý módní doplněk s možností barevného zosobnění s pomocí vyměnitelného krytu (8210). Nejde vůbec o nic nového, to jen se Nokia snaží da capo opakovat partyzánskou válku, se kterou slavila loni tolik úspěchů. Telefony a la Motorola nebo Ercisson připomínají Audi - směs klasického designu a vynikajích výkonů. Oproti tomu Nokia, to je Ferrari. Vyzývavá cena exklusivního přistroje, který nemá v plánu stát se klasikou. Snaží se být modelem nad kterým vám padne čelist a oči vylezou z důlků. Magnezitovohliníkový odlitek, kovová klávesnice a modře svítící display působí lehce ironizujícím dojmem estetiky science fiction.

To je ovšem na míle vzdáleno konvenčním představám devadesátigramových telefonů jako doplněk pofesionála, povznesený a nudný. Nová 8210 se vydává po stezce vyznačené iMacy a projeté novými Brouky firmy Volkswagen a přináší na trh miniaturních mobilních telefonů stejný sex appeal, který udělal loni ze serie 5100 hit sezóny.

Pro některé komentátory jsou možná nové telefony Nokia poněkud ujeté, stejní lidé měli své pochybnosti, když se Apple a Volkswagen rozhodli hrát vabank se svými klíčovými výrobky.

Jak vidím Nokiu já, to není obrovský válečný stroj, který nevybíravě drtí své protivníky. Nokia je spíše obratný guerillový válečník, kovaný ve všech finesách partyzánské války, který se vyhýbá přímé konfrontaci v klíčových kategoriích a namísto toho pro své záměry využívá nového designu a výrobky jeho soupeřů pak vypadají jako nedopečené kompromisy. Uvedení Nokia 8210 již na vánoční trh je pak totální blitzkrieg namířený proti úspěchu Ericsson T28, jehož základy se vytvářejí právě nyní. Překvapivé uvedení vynikajícího telefonu se setká s daleko větším ohlasem, než přístroj ohlašovaný 6 - 9 měsíců dopředu. Motorola a Ericsson nyní musí zvednout hozenou rukavici a vybočit z prošlapaných pěšinek osvědčeného designu do neprobádané džungle nových stylů. Motorola se příliš váže na svůj úspěšný Startac z poloviny devadesátých let a vzhled a styl nových Ericssonů ještě stále zaznívá ozvěnou slavných dnů roku 1997 kdy platforma 7xx obrátila celé odvětví vzhůru nohama.

Pokud tito dva giganti nechytí ten správný vítr a nevyrobí něco nového a exotického, pak se určitě najde někdo jiný, kdo to udělá. Podzimní modely firem Samsung a Bosch jsou oním větříkem, který přináší bouři.